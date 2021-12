Luminarie 2021 Firenze: tutte le luci in centro e nei Quartieri

Le luminarie 2021 accendono Firenze, popolando non solo le più conosciute vie e piazze del centro storico, ma un po’ tutti i Quartieri della città.

A Natale abeti protagonisti in tutti Quartieri di Firenze

Oltre a Palazzo Vecchio, piazza Duomo, piazza della Repubblica, piazzale Michelangelo, San Lorenzo e piazza San Firenze, gli abeti sono protagonisti anche del Natale dei Quartieri, insieme ad altre installazioni di F-Light 2021. Nel Quartiere 1 ad esempio si possono ammirare abeti addobbati in piazza Puccini, piazza Pitti, nel piazzale dell’ospedale di Santa Maria Nuova e in Sant’Ambrogio.

Nel Quartiere 2 ci sono abeti decorati e illuminati in Piazza San Salvi, via della Rondinella, alla rotonda via Duse e in via Aretina. Passando al Quartiere 3 si possono scoprire abeti decorati da piazza Gualfredotto a piazza Istria, da Cascine del Riccio a piazza Francia.

Nel Quartiere 4 si va da piazza Ciampi a Pontignale, da Villa Strozzi a piazza Pier Vettori, nel Quartiere 5 da piazza Medaglie d’oro a piazza Tanucci, dal Giardino del Lippi a piazza della Vittoria.

Le luminarie 2021 a Firenze: oltre 200 alberi illuminati sui viali e in periferia

Sono tantissime le vie di Firenze in cui nel periodo natalizio risplenderanno le luminarie 2021. Tra viali di circonvallazione e strade di periferia, in città sono stati illuminati oltre 200 alberi con 60 chilometri di luci a led.

Percorrendo i viali, si possono ammirare i classici alberi addobbati con le luci rosse sui tronchi e quelle bianche sulle chiome. Anche nei quartieri pini, platani e tigli saranno vestiti di luci bianche. Ecco alcuni dei luoghi in cui “luccicheranno” le luminarie: Piazza della Libertà, Viale Matteotti, Piazzale Donatello, Viale Gramsci; nei quartieri Piazza Pier Vettori, piazza Batoni, lungarno dei Pioppi, piazza Leopoldo, via di Novoli, piazza Leon B. Alberti, via Lungo l’Affrico, via del Madonnone, viale Giannotti, via Carlo del Prete, via Terzolle, via Baracca, piazza Giorgini.