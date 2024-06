“Mala: Roma criminale”, il libro della “belva” Fagnani alla Città dei Lettori

- Pubblicità -

Si intitola “Mala: Roma criminale” il libro della giornalista Francesca Fagnani, conduttrice del celebre programma Rai “Belve”, che sbarca a Firenze il 9 giugno in occasione de La Città dei Lettori, il festival diretto da Gabriele Ametrano.

La lotta senza quartiere delle gang romane raccontata nel libro d’esordio di Fagnani arriva a Firenze, alla Città dei Lettori, domenica 9 giugno, presso Villa Bardini, alle ore 18.30. Con Fagnani interverranno Gabriele Ametrano e Davide Vecchi, direttore editoriale agenzia di stampa Dire.

“Mala: Roma Criminale”, il libro d’esordio di Francesca Fagnani a Firenze

Nel volume, edito da Feltrinelli SEM, Francesca Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti e ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale. Mala è un’inchiesta documentata che svela chi sono i nuovi padroni di Roma sotto il manto della grande bellezza.

Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Lo scontro infuria eppure invisibile agli occhi dei più. È così da quando, il 7 agosto 2019, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo degli Irriducibili della Lazio e ai vertici della “batteria di Ponte Milvio”, viene freddato da un sicario che gli spara alla testa. Ma Diabolik è solo la punta dell’iceberg di quella rete di organizzazioni criminali che governano sul territorio: connection tentacolare che comprende il cartello di Michele ’o Pazzo, la malavita storica e quella emergente, e poi il sodalizio degli albanesi, che sono cresciuti all’ombra di Piscitelli e sono diventati i Signori del narcotraffico. Così la vendetta è l’innesco di un conflitto senza quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, dal litorale ostiense a Tor Bella Monaca: un business gigantesco in cui tonnellate di coca muovono milioni.

Francesca Fagnani, chi è l’autrice di Mala alla Città dei Lettori

Francesca Fagnani è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Entra in Rai nel 2001 presso la sede distaccata a New York. Ha poi esordito come giornalista televisiva in Annozero, di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Ha scritto su La Repubblica articoli legati sempre alla criminalità e alla mafia. Dal 2018 conduce Belve, un contenitore di interviste vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. Nel 2024 esce per SEM il suo primo libro, ‘Mala. Roma criminale’.