Mostra autunnale dei fiori al Giardino dell’Orticoltura di Firenze

La mostra autunnale dei fiori nel Giardino dell’Orticoltura di Firenze torna dal 4 al 6 ottobre 2024. Per il terrazzo o l’orto, da appartamento o per il giardino: lungo i vialetti del parco a pochi passi da piazza della Libertà arrivano 75 espositori del settore florovivaistico italiano ma anche tanti eventi gratuiti, corsi specialistici per chi ha il pollice verde e laboratori dedicati a grandi e piccoli.

Quando si svolge la mostra autunnale di piante e fiori al giardino dell’Orticoltura di Firenze

La manifestazione, rigorosamente a ingresso gratuito, è aperta in tutte e 4 le giornate dalle ore 9 alle 19. Si tratta di un appuntamento storico, organizzato in due edizioni (primaverile e autunnale), che propone una ricca varietà di piante e fiori, anche insolite e da collezione. A promuovere la mostra è la Società Toscana di Orticultura che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi 170 anni di attività.

Gli eventi durante la mostra mercato

Anche per l’edizione 2024, sono numerosi gli incontri e le iniziative a cui prendere parte nel Giardino dell’Orticoltura durante la 3 giorni della mostra autunnale dei fiori di Firenze, ospitati tra il Tepidarium del Roster, la Loggetta Bondi e lo stesso parco. La partecipazione è gratuita. Tra questi la progettazione partecipata dei primi orti comunitari di Firenze (sabato ore 10), le passeggiate guidate tra storia e natura condotte dagli Amici dei Musei Fiorentini (sabato dalle 11 alle 12), il concerto di musica popolare toscana “L’amore… è come l’ellera” (domenica alle 11) e il laboratorio artistico “Erbario Creativo” con Marta Scalvi (domenica ore 17).

E poi i corsi condotti da esperti con pillole e consigli per la coltivazione di diversi tipi di piante, molti dei quali riservati ai soci della Società Toscana di Orticultura: piante grasse e succulente (sabato ore 15), orchidee (sabato ore 16, per adulti e ragazzi), agrumi (domenica ore 15), Kokedama (domenica ore 16). Alcuni degli eventi sono su prenotazione ed è possibile riservare un posto online sul sito societatoscanaorticultura.it.