Mostra dei fiori 2024 a Firenze: la colorata fiera nel giardino dell’Orticoltura

- Pubblicità -

La mostra dei fiori a Firenze torna a colorare il giardino dell’Orticoltura: è tutto pronto per l’edizione 2024 della fiera primaverile di piante organizzata dalla Società Italiana di Orticultura. Si tratta di uno degli eventi più attesi in città, durante il doppio ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Nel parco a poca distanza da piazza della Libertà sono protagonisti per 7 giorni florovivaismo, orticoltura e frutticultura grazie a 75 espositori specializzati e a un programma di iniziative culturali. Un piccolo paradiso per chi ha il pollice verde, dove trovare tante specie diverse, ricevere consigli dagli esperti e assistere a dimostrazioni pratiche. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla mostra dei fiori di Firenze, una vera festa dedicata alle piante: date, orari 2024 ed eventi.

Date e orari della mostra dei fiori 2024 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze

La mostra-mercato di piante e fiori nel giardino dell’Orticoltura di Firenze si svolge da giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio 2024 con i consueti orari: la variopinta fiera è aperta tutti i giorni con orario 9.00 – 19.30. La manifestazione è organizzata dalla Società Toscana di Orticultura che in questi mesi sta festeggiando i suoi 170 anni di attività. L’ingresso è gratuito e l’accesso è dal cancello principale, affacciato su via Vittorio Emanuele II, oppure da quello laterale di via Bolognese 17.

- Pubblicità -

Lungo i vialetti del parco prendono posto gli stand di operatori specializzati che portano qui ogni tipo di specie vegetale, dalle orchidee alle acidofile, dalle piante grasse a quelle carnivore. E poi ancora tillandsie, ortensie, camelie, agrumi, semi, colture da orto, senza dimenticare tutto quello che serve per il giardino e il balcone. In questa fiera all’aperto sarà possibile trovare proprio di tutto per chi vuole far sbocciare il giardino o il terrazzo di casa.

- Pubblicità -

Una festa dei fiori: tanti eventi in programma durante la fiera

Ma la mostra mercato di piante e fiori di Firenze è una vera e propria festa per gli appassionati: anche l’edizione 2024 propone eventi, incontri, dimostrazioni e corsi nel giardino dell’Orticoltura di Firenze e nel Tepidario del Roster, la suggestiva serra liberty che si trova all’interno del parco. Ci saranno ad esempio laboratori didattici e di illustrazione botanica per bambini, talk e presentazioni di libri, performance artistiche, passeggiate monumentali e corsi specialistici su come coltivare e curare diverse specie vegetali (piante acidofile, piante d’aria, rose, piante grasse e succulente ).

- Pubblicità -

Nei prossimi giorni, sul sito della Società Toscana di Orticultura, sarà pubblicato il programma completo della mostra dei fiori 2024 di Firenze.