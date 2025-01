Open day per il nuovo The Social Hub di Firenze in viale Belfiore

- Pubblicità -

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 1° febbraio, ma intanto il secondo studentato-hotel targato The Social Hub a Firenze, in viale Belfiore, spalanca le sue porte per un open day. Appuntamento una settimana prima dell’arrivo degli ospiti, sabato 25 gennaio, con tour per scoprire la nuova struttura nata nell’ex area Fiat, workshop ed eventi con dj set.

L’open day di The Social Hub Belfiore a Firenze

Questa “anteprima” è in programma sabato 25 gennaio dalle 16 alle 19 nel complesso in viale Belfiore 55. I dettagli sono stati pubblicati sui canali social di The Social Hub Florence (ex Student Hotel). Tra le attività gratuite in programma visite alla scoperta del nuovo complesso, il laboratorio creativo “Animal Mask” in cui grandi e piccoli potranno creare maschere personalizzate scegliendo il modello preferito (animali, supereroi e principesse), l’angolo per i ritratti realizzati sul momento dall’artista Linda Bonacchi e l’Atelier Collettivo, laboratorio di sperimentazione creativa ispirato agli studi di Bruno Munari e ai libri di Hervé Tullet. È possibile prenotarsi su Eventbrite. Previsto anche un dj set accompagnato da zucchero filato a cura di Italians a go-go.

Giardino pensile e piscina sul tetto: il nuovo edificio

The Social Hub di viale Belfiore è il secondo hotel del gruppo europeo TSH a Firenze, che dal 1° febbraio si affiancherà a quello già attivo su viale Lavagnini. Ci sono voluti 6 anni di lavori per concludere la riqualificazione dell’ex area Fiat, dismessa a partire dagli anni ’80. La nuova struttura ricettiva, che per gran parte dell’anno è riservata solo ai soggiorni di studenti, è grande 80.000 metri quadrati, con 9 piani di cui 5 fuori terra, e può contare su 550 camere.

Uno “studentato di lusso” con stanze singole che partono da un centinaio di euro a notte, che si apre alla città anche con abbonamenti per usare gli altri servizi: lo spazio di coworking con oltre 500 postazioni, la piscina panoramica lunga 50 metri sul tetto, la palestra attiva 24 ore su 24. Come già succede nel Social Hub di viale Lavagnini, saranno organizzate anche iniziative aperte a tutti, come accessibile a tutti è anche gran parte del giardino pensile realizzato sulla “cima” dell’albergo. Qui i dettagli sul nuovo Social Hub di viale Belfiore.