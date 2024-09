Rificolona 2024: a Firenze è festa, gli eventi in città e nei dintorni

- Pubblicità -

La festa della Rificolona 2024 porta per le vie di Firenze le colorate lanterne di carta con sfilate ed eventi per bambini in tutti i quartieri della città e nei comuni dei dintorni, durante la serata di sabato 7 settembre. I più piccoli si potranno cimentare anche in laboratori per realizzare piccoli lavoretti, da portare poi in corteo lungo le strade o nei vialetti dei parchi. Ma c’è anche chi celebra questa ricorrenza con un giorno di “ritardo”. Ecco tutti i dettagli.

La Rificolona 2024 in piazza Santissima Annunziata: il percorso della sfilata

Come da tradizione, anche in questo 2024, la principale festa della Rificolona a Firenze si svolge in piazza Santissima Annunziata, dove si trova il più importante santuario mariano della città. Le celebrazioni si legano infatti alla Natività di Maria (qui spieghiamo il significato della festa della Rificolona). Proprio piazza Santissima Annunziata è la tappa finale del percorso della sfilata che parte dalla Basilica di Impruneta alle 16.00 per arrivare in centro a Firenze. Alle 20 è atteso l’arrivo in piazza Santa Felicita, poi il colorato corteo proseguirà per Ponte Vecchio, via Por Santa Maria, via Vacchereccia e piazza della Signoria. Dopo il saluto delle istituzioni, si proseguirà per il Duomo (anche qui è prevista una breve tappa) e via dei Servi. L’arrivo è previsto alle 21.30 in Santissima Annunziata, dove si terrà la benedizione delle rificolone e la premiazione delle lanterne più originali. A seguire spettacolo musicale con Andrea Medici e la Rigatoni Band.

Festa alle Case Minime (Quartiere 2)

Giochi per bambini, sfilata della rificolone, cena a buffet, musica, dj e balli di gruppo sono in programma alle Case minime di Rovezzano (Quartiere 2). La festa è organizzata da Firenze Suona e prende il via alle 19.00 tra piazzetta Bongo e via Rocca Tedalda. Ingresso libero.

Festa della Rificolona 2024 a Firenze sud

Molti gli eventi organizzati nel Quartiere 3 di Firenze per la Rificolona. Alla Chiesa di San Piero in Palco, in piazza Elia dalla Costa, il 7 settembre alle ore 18 si terrà la messa, alle ore 19.45 l’apericena nel giardino dietro la chiesa e infine alle ore 21.15 partirà la sfilata. Rificolona sull’Arno poi a Nave a Rovezzano, con ritrovo alle ore 21 al Circolo. Al Galluzzo laboratorio per bambini alla Casa delle arti (ore 17-19, su prenotazione al numero 328629187), alle 20.45 benedizione delle rificolone sul piazzale della Chiesa Santi Giuseppe e Lucia (via Volterrana) e alle ore 21 il corteo delle rificolone guidato dalla banda della Misericordia di Malmantile.

Festa della Rificolona nel Quartiere 4 di Firenze

Cinque i punti del Quartiere 4, tra Soffiano, Ponte a Greve e l’Isolotto, dove il 7 settembre 2024 si festeggia la rificolona. Iniziative, musica, esibizioni nel parco del Gasometro poco fuori Porta San Frediano (dalle 18 in poi), mentre al Boschetto di Soffiano esibizioni sportive alla pista di pattinaggio, baby dance e sfilata delle lanterne (dalle ore 19). All’Isolotto, il circolo dei pensionati alle baracche verdi di via delle Mimose dalle 18 distribuisce dolcetti ai più piccoli e poi penne al ragù a grandi e piccoli, mentre alle 20.30 è in programma il corteo delle rificolone per piazza dell’Isolotto. E ancora al Vogel Bistrot, dentro il parco di Villa Vogel, dalle 20 festa con trucca bimbi, baby dance e palloncini, mentre a Ponte a Greve la casa del popolo organizza una serata nel suo giardino. Info sul sito del Quartiere 4.

Eventi nel Quartiere 5

Nel Quartiere 5 di Firenze, tra Peretola, Brozzi, Novoli, Rifredi e l’Orticoltura saranno numerosi gli eventi per la Rificolona 2024. Ecco i principali in programma il 7 settembre. Al Giardino delle Medaglie d’Oro in via Baracca alle 16 laboratorio per realizzare la propria rificolona e alle 21 il corteo. Festa anche in piazza Dalmazia dalle 18 e all’Atletica Castello dalle 21. Il chiosco del giardino dell’Orticoltura organizza un laboratorio per bambini dalle ore 18 (per prenotazioni: 3383806768), mentre a Peretola la processione delle rificolone partirà alle 21.15 dalla Chiesa di San Biagio a Petriolo. A Brozzi la festa è nella serata di domenica 8, con il corteo che prenderà il via dal Circolo MCL alle ore 21.30.

E le feste nei dintorni di Firenze

A Scandicci la festa della Rificolona 2024 è in piazza Resistenza il 7 settembre 2024 dalle 17.30 con animazione, poi alle 20.30 il corteo e alle 21.30 la festa continua con gli stand gastronomici. Sabato corteo anche a Grassina (Bagno a Ripoli) dalle 20 in piazza Umberto I, mentre la parrocchia di San Piero a Ema organizza una festa nel suo giardino dalle 19 in poi con cena condivisa. A Campi Bisenzio sempre il 7 torna il Palio della Rificolona, alla sua quinta edizione, organizzato dalle ore 21 nell’ambito della Festa della Misericordia 2024 al Parco di Villa Il Palagio.

A Lastra a Signa la festa delle Rificolona si tiene invece domenica 8 settembre con la partenza della sfilata alle ore 21 dalla casa del popolo di Tripetetolo, dove andrà in scena uno spettacolo per bambini, e arrivo in piazza Garibaldi seguito dalla premiazione della rificolona più bella. Sempre domenica 8 settembre Rificolona in piazza Cavour a Signa: dalle 18 alle 21 street food, laboratori, corteo e animazione.