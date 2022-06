Secret Florence 2022: una Firenze tutta da scoprire

Al via la settima edizione di Secret Florence 2022: il progetto strategico dell’Estate Fiorentina porta negli spazi scenici più inediti della città di Firenze performance di danza, teatro, musica arte e cinema adattando gli spettacoli alla location prescelta, creando così un connubio tra architettura ed esibizione che coinvolge ancora di più lo spettatore.

Secret Florence 2022 è realizzato dalle cinque realtà di più ampio respiro internazionale di Firenze ovvero Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Tempo Reale e Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni. L’obiettivo è la riscoperta degli spazi sotto una luce diversa, svelando segreti e creando storie dimenticate, sconosciute o sempre nuove.

Il programma di Secret Florence 2022

Il calendario si è aperto il 4 e il 5 giugno con “NEL BOSCO” due laboratori e performance a cura del centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni, nei luoghi più segreti delle Cascine, favorendo insieme alla fruizione dello spettacolo la scoperta del parco stesso.

Il 7 giugno Secret Florence 2022 ospita Peter Broderick a cura di Musicus Concentus nel Chiostro del Convento del Carmine. Il musicista conosciuto come uno dei partecipanti dell’etichetta Erased Tapes, che al suo interno conta nomi del calibro di Nils Frahm e Ólafur Arnalds, porta al Secret Florence 2022 un EP che omaggia Robert Dwyer Joyce. In anteprima italiana l’artista riprende il tema della resilienza in una location unica a cui non sempre si presta la giusta attenzione, il Chiostro del Convento del Carmine. Il costo dell’evento è di 5€ in prevendita su Boxol.

Il weekend del 10,11, e 12 giugno Secret Florence 2022 propone una nuova creazione prodotta da Fabbrica Europa. La ricerca di Alessandro Sciarroni, coreografo Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, indaga il concetto di tempo e durata. In questa performance lo fa attraverso l’espediente del gioco del Pallone al Bracciale. L’evento si tiene nello Sferisterio del Parco delle Cascine, uno spazio di 80 metri di lunghezza e 18 di larghezza dove il performer si ritroverà solo con sé stesso. L’ingresso all’evento è gratuito senza necessità di prenotazione.

Film e musica

Lunedì 13 giugno Secret Florence, sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022, ha in calendario un appuntamento per i cinefili più accaniti. Si tratta dell’omaggio a Sergei Parajanov con tre brevi capolavori restaurati Kyiv Frescoes (1966), Hakob Hovnatanyan (1967), Arabesques on the Theme of Pirosmani. L’evento è a cura di lo Schermo dell’Arte, introdotto dallo scrittore e produttore inglese Daniel Bird che si dedica all’esplorazione degli archivi cinematografici dell’Armenia, della Georgia e dell’Ucraina cercando le perle più rare e dimenticate. L’omaggio a Sergei Parajanov è a ingresso gratuito.

Al Parco di Villa Strozzi, più precisamente al Piazzale del Torrino, martedì 14 e mercoledì 15 sarà la musica a essere protagonista di Secret Florence 2022. Sono le date della rassegna “ARIA | Suoni e musica di ricerca” a cura di Tempo Reale in collaborazione con artisti italiani e non, con un approccio plurale e aperto alla musica. Martedì 14 Francesco Massaro porta a Firenze “Liminale” un dialogo tra artificiale e naturale, acustico ed elettronico che scardina le logiche narrative. A seguire, Alvin Curran e Walter Prati con “Community Garden” una raccolta di esperienze dei due artisti negli ultimi due anni.

Mercoledì 15 giugno è il turno di Cadaver Mike, il duo non-Jazz/Noise con base a Napoli, in una performance fatta di improvvisazione, decostruzione e assenza di colore. A seguire, torna a Firenze uno degli esponenti della ricerca vocale mondiale, David Moss in un’esibizione di teatro sonoro in collaborazione con Tempo Reale. Il costo dell’evento è di 10 € o 5€ con tessera ARCI o Carta dello Studente.

Per maggiori informazioni consultare il sito web di Secret Florence 2022