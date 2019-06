Con la prima edizione di Stella Rossa al Varlungo, l’Arci Firenze vuole festeggiare tutti i circoli, le associazioni, le case del popolo e tutti i loro volontari e operatori che operano sul territorio fiorentino.

Per tre giorni dal 21 al 23 giugno 2019 nello spazio all’aperto tra via del Varlungo e via della Funga, lì dove ogni anno il Circolo ARCI la Loggetta organizza la sua festa d’Estate, si alterneranno approfondimenti e dibattiti, musica a cura di Nova Radio Città Futura, un canapa market, cene e concerti con tanti ospiti locali e internazionali. Stella Rossa sarà una festa di tutti, per tutti a ingresso libero.

Concerti ed eventi: il programma di Stella Rossa

La prima serata di venerdì 21 giugno sarà dedicata alla canapa, una pianta dai mille usi e consume, prtagonista del dibattito pubblico e politico da quando è stato approvata la legge che ne permette, entro stretti limiti, il consumo legale. Dopo la proiezione speciale di Futuro EcoSostenibile, dalle 19.00 si parlerà di ”Insostenibile leggerezza della cannabis. Droghe: miti e fatti” insieme a Jacopo Forconi, Presidente ARCI Firenze, Fabio Scaltritti, Responsabile della Comunità San Benedetto al Porto, Leonardo Fiorentini, direttore fuoriluogo.it e Claudio Cippittelli, sociologo della Cooperativa Parsec, attiva a Roma nel contrasto alle dipendenze.

Per cena, la canapa rimarrà protagonista con la pizza realizzata con impasto a base di farina di canapa, piatto forte del Circolo ARCI Il Girone. Durante la cena continuerà la musica con la trasmissione Radio Attiva e il djset di AnziGuido, a seguire il palco del Varlungo sarà lasciato al tango di Milonga Hermosa.

Sabato 22 giugno il focus si sposta oltreconfine, verso il Medio Oriente, la sua storia e gli interessanti nuove statualità che vi sono nate. L’approfondimento “La Rivoluzione del Rojava, verso una nuova società” sarà affrontato insieme a Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo il combattente andato a raggiungere i curdi deceduto il 18 marzo 2019 per mano dell’ISIS in Siria, Eddi Marcucci, la ragazza ex combattente del YPG l’esercito femminile curdo e Yilmaz Orkan, rappresentante di Uiki Onlus – Ufficio di Informazione per il Kurdistan in Italia. A seguire appuntamento con la musica indie italiana di Dutch Nazari in concerto a ingresso gratuito e introdotto dal djset di La Svolta e Base Luna Chiama Terra.

Infine domenica 23 giugno alla festa Stella Rossa si parlerà di sinistra insieme a Max Collini, membro del gruppo musicale Offlaga Disco Pax, e Francesca Chiavacci, presidente di ARCI Nazionale. Dopo la cena a base di penne alla pecora campigiana, Max Collini salirà sul palco per il concerto del Tour Dagli Appennini alle Ande e per finire il Dj set di Novaradio.

Al Varlungo la festa di Arci Firenze

Anche con Stella Rossa prosegue l’impegno di Arci nella riduzione dell’impatto ambientale degli eventi e dei festival: l’appuntamento fiorentino al Varlungo sarà infatti interamente plastic-free. Le stoviglie saranno riutilizzabili, i bicchieri biodegradabili e per tutti saranno a disposizione le bottiglie di Publiacqua e un fontanino per l’acqua potabile.

Inoltre ci sarà anche la Libreria Menabò e un mercato in cui acquistare prodotti della cooperativa Lavoro e non solo di Corleone, che da anni lavora nei terreni confiscati alla mafia, della Ri-MAFLOW di Trezzano sul Naviglio (fabbrica chiusa e recuperata dalle lavoratrici e dai lavoratori, che hanno dato vita a una vera e propria Cittadella dell’altra economia) e i prodotti alimentari e cosmetici derivati dalla canapa di Erba del Chianti, i Funghi Espresso, e i prodotti del commercio equo e solidale del Villaggio dei Popoli, con cui Arci è storicamente convenzionata.

