A Firenze tutti a caccia di eventi per il weekend lungo in vista di San Giovanni: un primo assaggio di quello che succederà per il patrono si avrà tra venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2019, grazie alle iniziative collaterali del calcio storico.

In più durante il fine settimana aprono alcuni cinema sotto le stelle fiorentini e la lista dei locali estivi si arricchisce di 2 nuove proposte. Nei dintorni della città invece circo contemporaneo, spettacoli, street food e notti romantiche.

Attenti alla Ztl notturna

Prima di vedere in dettaglio il cartellone di eventi, una comunicazione di servizio. In questo weekend scattano le nuove regole, più restrittive, per l’accesso by night al centro storico di Firenze, con la ztl no stop: gli orari e le zone nella nostra guida alla ztl notturna estiva di Firenze.

I musei gratis domenica 23 giugno (e lunedì)

A Firenze, durante il weekend, 4 musei aprono le porte gratuitamente al pubblico. Domenica 23 giugno ingresso libero agli Uffizi e a Palazzo Pitti con orario 8.15 – 18.50, al Giardino di Boboli dalle 8.15 alle 19.30 e al Museo di San Marco (8.15 – 16.50). Il turno di chiusura di questi luoghi d’arte cade di lunedì e così festeggiano San Giovanni un giorno prima. Il 24 giugno invece altri 4 musei sono gratis: Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati e Museo archeologico.

Aperitivo panoramico al Museo degli Innocenti

Tra gli eventi del fine settimana a Firenze, sabato 22 giugno al Museo degli Innocenti debutta “Tramonti d’arte”: dalle ore 18.00 visita guidata e aperitivo sulla terrazza panoramica del Caffè del Verone (costo 28 euro, prenotazione obbligatoria [email protected]).

Domenica 23 giugno lo stesso museo torna a ospitare lo spettacolo itinerante “Donna innocente” della Compagnia delle Seggiole (ore 18, 19 e 20, prenotazioni al numero 333 2284784 dopo le ore 14.00). Costo biglietto intero 18 euro, ridotto 15.

Nel weekend aprono i primi cinema all’aperto di Firenze

Ci siamo, parte ufficialmente la stagione delle arene estive di Firenze, anche se per avere l’offerta al gran completo bisognerà aspettare il prossimo fine settimana. Intanto dal 20 giugno aprono il cinema Chiardiluna, l’Esterno Notte del Poggetto, mentre da venerdì 21 è attiva l’arena estiva del cinema di Castello. La programmazione e tutte le informazioni utili nell’articolo dedicato ai cinema all’aperto di Firenze.

L’inaugurazione dei nuovi locali estivi

Ricchissimo il programma di eventi nel weekend degli spazi estivi fiorentini. Segnaliamo le nuove aperture che si vanno aggiungere ai locali già attivi in città. Venerdì 21 l’inaugurazione dell’estate alla Manifattura Tabacchi con dj set, video installazioni e passeggiate notturne, poi la stagione continua con musica, incontri, laboratori per bambini e cinema.

Primo fine settimana anche per il Molo sul lungarno Colombo 27 che per questa stagione propone live, sport, incontri, food e drink di qualità. Taglio del nastro ufficiale venerdì 21 per la Toraia su lungarno del Tempio, alle 18.00, mentre dalle 17.30 alle 21.30 laboratori creativi per bambini, spettacoli di magia, animazione, discoteca per grandi e piccini, tutto per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer. Nel nostro approfondimento tutti i migliori locali estivi fiorentini.

Gli eventi a Firenze, il Decibel Open Air

Sul fronte della musica, alla Visarno Arena va in scena un intero fine settimana da ballare tra lectro, house e techno con il Decibel Open Air di Firenze, che per l’edizione 2019 raddoppia: due palchi e due date, sabato 22 e domenica 23 giugno. Apertura dei cancelli dalle ore 12.00.

La line up della manifestazione prevede tra gli altri Armin Van Buuren, Infected Mushroom, Chris Liebing e Speedy J. Dettagli e costi nell’articolo sul Decibel Open Air 2019.

Stella rossa a Firenze, la festa dell’Arci

Il Varlungo nel weekend (21,22 e 23 giugno) ospita “Stella Rossa”, la prima festa dei circoli, delle associazioni e delle case del popolo Arci. 3 giorni di musica dal vivo, reading, dibattiti, dialoghi, informazione, politica e cultura. Tutti i giorni è attivo un ristorante popolare con piatti del giorno.

Gli eventi di questo “fine settimana rosso” sono la serata di tango venerdì e i live gratuiti del rapper Dutch Nazari (sabato 22 ore 21.30) e di Max Collini (domenica 23 dibattito alle 19.00, concerto alle 21.30), seguiti dai dj set di Novaradio. Dove? Nello spazio all’aperto del Varlungo in via della Funga 27/a, a partire dalle 19.00.

Aspettando il calcio storico

L’evento clou del torneo del calcio storico fiorentino è a San Giovanni, ma durante questo weekend sono previsti molti eventi collaterali in piazza Santa Croce. Venerdì 21 giugno alle 18.00 la partita delle vecchie glorie, preceduta dal corteo storico. I calcianti scenderanno in campo per beneficenza in favore dell’Ant.

Sabato 22 invece match di beach rugby per la fondazione Tommasino Bacciotti (al mattino i bambini delle squadre cittadine e dalle 15 la nazionale non udenti e le formazioni fiorentine juiniores), seguono le semifinali del primo torneo dei gonfaloni fiorentini (ore 17.30). Sempre per quanto riguarda le tradizioni domenica sera alle Rampe di San Niccoò si svolge la consegna dei Fiorini d’oro.

Hortus festival all’Isolotto

La danza e l’arte del gesto sono le protagoniste di Hortus Festival Cantieri Culturali Isolotto, la manifestazione ideata dal coreografo Virgilio Sieni che si svolge tra piazze, strade e giardini del quartiere 4. In programma fino al 23 giugno iniziative gratuite, performance, musica, esperienze artistiche itineranti e azioni coreografiche, coinvolgendo anche i comuni cittadini. Per saperne di più, l’articolo su Hortus Festival.

Weekend, eventi nei dintorni di Firenze il 21, 22 e 23 giugno

Per finire una rapida carrellata dei principali eventi che si svolgono nel weekend del 21, 22 e 23 giugno nei dintorni di Firenze. Inizia il programma dell’Estate Fiesolana al Teatro Romano di Fiesole: venerdì il concerto inaugurale a ingresso gratuito con l’orchestra Galilei e la scuola di musica di Fiesole, sabato 22 Alessandro Barbero nella lezione di storia “Napoleone tra libertà e tirannide”, mentre domenica 23 Ascanio Celestini interpreta “Radio clandestina”.

A Scandicci fino al 24 giugno gli spettacoli e i laboratori per bambini del Cirk Fantastik, al parco dei Renai di Signa invece un weekend all’insegna dei sapori con “Street Food sound“, che propone cibo, musica e spettacoli a ingresso gratuito dal 21 al 23 giugno.

Infine nel Mugello, Scarperia sabato 22 giugno aderisce alla Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia con esibizioni musicali in piazza dei Vicari dalle 21 alle 23, quadri viventi in via Roma e la possibilità di mangiare lungo il corso principale del centro i piatti preparati per l’occasione dai ristoranti, bar ed enoteche.