Firenze, torna il festival della street art a ZAP

Appassionati di street art riunitevi, dal 12 al 15 settembre a ZAP – Zona Aromatica Protetta torna “Wails and words on street art”, 4 giorni di iniziative dedicate alle origini della street art a Firenze e in Toscana che si vanno ad aggiungere al ricco programma di appuntamenti di questo fine settimana.

Talks, live painting, performance, installazioni e un focus espositivo sul Gruppo di Piombino. Tantissimi gli artisti urbani e gli ospiti che interverranno per raccontare visivamente e non le origini dei loro interventi in strada. Riscoprire alcuni dei protagonisti dall’arte urbana in Toscana degli anni Ottanta e Novanta e farli incontrare con le nuove generazioni di street artist.

Festival della Street art: dal Gruppo di Piombino alla galleria in ascensore

Saranno presenti i componenti del Gruppo di Piombino: Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, insieme Domenico Nardone, che dopo quasi 40 anni riporteranno a Firenze le opere che furono esposte a Siena nell’agosto del 1985 in una sezione della mostra curata da Enrico Crispolti dal titolo “Azione partecipata”. Il Gruppo di Piombino ha rappresentato una delle prime esperienze artistiche nell’interazione inconsapevole in ambito urbano. Veri e propri pionieri di quelle pratiche artistiche e modalità operative conosciute successivamente come Arte Relazionale.

Ci sarà una grande spazio dedicato alla Sticker art con la partecipazione attiva del SAMRO – Sticker Art Museum Rome (il secondo in Europa dopo lo storico Hatch Sticker Museum di Berlino), che dopo avere aperto a Roma un museo sulla “sticker art” all’interno di una cabina telefonica, poi trasferito come museo matrioska all’interno del MAAM (Museo dell’altro e dell’Altrove di Metropoliz_Città Meticcia) sempre a Roma, coglierà l’occasione per aprire a Firenze un museo di adesivi all’interno dell’ascensore di ZAP – Zona Aromatica Protetta, con opere di oltre 200 artisti provenienti da oltre 30 paesi e da 4 continenti, dagli Stati Uniti alla Russia passando dall’Europa e oltre.

Wails Papers, la fanzine dedicata alla street art in Toscana

Sarà presentato il primo numero della fanzine Wails Papers un prodotto editoriale che racconta e racconterà i primi gemiti dell’arte urbana in Toscana. Protagonisti, luoghi, azioni e tracce che vanno dalla fine degli anni Sessanta del Novecento per arrivare all’era pre-social network e pre-smartphone. Un racconto visivo e testimoniale delle prime esperienze e sperimentazioni di un’arte che uscì dagli spazi tradizionali (gallerie e musei) per diffondersi per le strade delle città. Il primo numero è dedicata al Frogmen di Aroldo Marinai: lo stencil dell’uomo rana che invase Firenze nel 1980.

Tanti gli artisti e protagonisti che parteciperanno alla 4 giorni di Wails & Words on Street art: Pino Boresta, Leonardo Borri, Et In Arcadia Ego, Gibo, Gruppo di Piombino (Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, Domenico Nardone), Guerrilla Spam, James Vega, Mahalaballana, Mr. G., PinoVolpino e Utopia Giordano.

Il manifesto della manifestazione, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra gli artisti Pino Boresta e Mr. G., mentre il “vetrales” sui vetri di ZAP sarà realizzato dall’artista Leonardo Borri con la partecipazione del SAMRO. Azioni che simboleggiano il dialogo e la contaminazione artistica di tutta la manifestazione.