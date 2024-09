Cosa fare a Firenze nel weekend: eventi del 14-15 settembre

- Pubblicità -

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, torna la guida del fine settimana con 10 cose da fare a Firenze e nei dintorni. L’Università degli Studi di Firenze organizza gli eventi gratuiti di ScienzEstate, ma c’è anche Artigianato e Palazzo, che quest’anno festeggia 30 anni, il Mukkiday e il Jazz Festival, per gli amanti della buona musica. Nei dintorni ci sono poi alcune iniziative anche a Panzano in Chianti, dove si tiene “Vino al vino” e a Bagno a Ripoli, che ospiterà il festival La città dei lettori. Ecco tutti gli appuntamenti da mettere in agenda.

1. L’Università degli Studi di Firenze organizza gli eventi gratuiti di ScienzEstate 2024

Questo fine settimana arrivano a Firenze gli eventi gratuiti di ScienzEstate 2024: la manifestazione organizzata dal Centro di Servizi OpenLab dell’Università di Firenze per avvicinare giovani e adulti alla scienza in modo ludico e divertente. Tra i tanti eventi in cartellone si ricorda che venerdì 13 settembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il Plesso di Via La Pira n.4, si discuterà di temi riguardanti la sostenibilità e la conservazione della natura. Nella medesima giornata sarà possibile partecipare anche a giochi, dimostrazioni, esposizioni e visite guidate. Uno su tutti, il picnic per l’uomo e per il pianeta all’Orto Botanico e, a seguire, una visita guidata tematica al Museo di Geologia e Paleontologia dedicata all’Antropocene. Ulteriori informazioni qui.

2. Eventi a Firenze: “Artigianato e Palazzo” festeggia i suoi 30 anni (dal 13 al 15 settembre)

Artigianato e Palazzo festeggia il suo trentennale dal 13 al 15 settembre nel Giardino di Palazzo Corsini a Firenze. Un programma che vede protagonisti 100 nuovi testimoni della più alta tradizione artigiana italiana e europea testimoniando così caparbietà, vitalità e importanza della mostra stessa. Tra le tante iniziative si segnala alle ore 12:00 di sabato “Profumi in fiore: Rosa, profumo d’amore” al Giardinetto delle Rose e domenica alle 13:00 la visita guidata gratuita al Giardino Corsini (appuntamento sotto i tigli, lato via della Scala). L’ingresso è gratuito. Programma completo scaricabile qui in formato PDF.

3. Tra gli eventi del weekend prosegue il “Firenze Jazz Festival” (fino a domenica 15 settembre)

Prosegue, fino a domenica 15 settembre 2024, il Firenze Jazz Festival. Undici giorni all’insegna di 30 concerti a Firenze e nella Città Metropolitana dedicati a questo genere musicale. Tra le varie iniziative in programma si ricorda che sabato 14, alle 21:30, si terrà il Wine Talk – Ruffino in piazza del Carmine mentre domenica 15, alle 20:00, l’esibizione de LA BANDINA!, tra blues e musica da film. L’ingresso è libero. Ulteriori informazioni e programma qui.

4. Cosa fare a Firenze domenica 15 settembre: torna il “Mukki day”

Tra le cose da fare a Firenze di domenica 15 settembre 2024 si ricorda anche l’atteso Mukki day, che si terrà dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 presso lo stabilimento Mukki in via dell’Olmatello, n.20. Amanti del latte di tutte le età potranno festeggiare i 70 anni di questa rassegna prendendo parte a visite, degustazioni, esperienze coinvolgenti e laboratori creativi. L’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare alle varie attività sul sito ufficiale della Mukki.

5. Al via la seconda settimana del “Cirk Fantastik!” (fino a domenica 15 settembre)

Fino a domenica 15 settembre proseguono gli eventi del Cirk Fantastik!, festival internazionale di circo contemporaneo al prato del Quercione di Firenze. Tra le tante iniziative in cartellone si ricorda “Respirare” della Compagnia Circoncentrique: un’avventura circolare che porterà il pubblico in un vortice acrobatico e poetico, al ritmo del respiro. Lo spettacolo si terrà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre alle ore 21:30 e domenica 15 alle 21:00. Biglietti e altre informazioni da poter leggere nel nostro articolo dedicato al Cirk Fantastik!.

6. “Creative Factory” in piazza dei Ciompi

Sabato 14 e domenica 15, dalle ore 09:30 alle 20:00, c’è “Creative Factory” in piazza dei Ciompi a Firenze. Dopo la pausa estiva, si riprende il consueto appuntamento mensile nel quartiere di S. Ambrogio, dove si terrà un vero e proprio urban market dedicato ai brand di artigianato contemporaneo, organizzato dall’Associazione Heyart e ospitato nelle principali piazze del centro storico della città. L’ingresso è libero.

7. Festa medievale nel borgo di Brozzi

Anche quest’anno si terrà la tradizionale Festa Medievale nel borgo di Brozzi. L’appuntamento è fissato per sabato 14 settembre, dalle 15:00 alle 22:30. Il luogo si animerà di varie attrazioni con rievocazioni di antichi mestieri, laboratori di scrittura medievale e di tiro con l’arco, parate e intrattenimento sui trampoli, giochi con dadi e di abilità, trottole e tavolieri.

Tra le tante iniziative si ricorda, alle ore 19:15, la commedia dalla novella di Boccaccio “Calandrino e la pietra miracolosa” a cura della Compagnia dei Novi Teatranti. L’ingresso è gratuito. Il programma non è definitivo, pertanto si consiglia di consultare i canali ufficiali della rassegna oppure di contattare il Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi – Gruppo 334 chiamando il numero 055.300161 oppure scrivendo a [email protected]. Qui la locandina.

8. “Festa del Benessere” all’Anconella (14-15)

Per tutto il weekend, sia sabato che domenica dalle 10:00 alle 21:00, si svolgerà anche la “Festa del Benessere” all’Anconella in via Villamagna n.39 a Firenze. Si tratta di un interessante raduno delle associazioni e delle realtà olistiche fiorentine impegnate, dal 2008, in un percorso di ricerca integrato per lo sviluppo del benessere psico-fisico attraverso l’incontro e la cooperazione fra metodi e discipline bionaturali non invasive per l’individuo e l’ambiente. Il tema di questo 2024 è “La Pace è Benessere”. In entrambe le giornate ci sarà, alle ore 11:30, il Vinyasa Yoga: la sequenza dinamica del mattino con Matilde Fineschi, ma il programma prevede tante altre iniziative liberamente consultabili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. Tutte le attività sono gratuite e l’ingresso all’iniziativa è libero.

9. “La città dei lettori” a Bagno a Ripoli (13-15)

L’estate è finita e La città dei lettori, festival che catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano, torna con nuovi appuntamenti da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024 tra la Biblioteca Comunale e la Fonte della Fata Morgana. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla sua nascita. In programma presentazioni, incontri, letture e attività per ragazze e ragazzi insieme a protagonisti della cultura contemporanea.

In particolare, si ricorda venerdì pomeriggio alle 18:30 la presentazione del libro Selvaggio Ovest di Daniele Pasquini, sabato alle 16 le letture per bambini a cura di Farollo e Falpalà, mentre alle 17:00, l’intervento di Iaia Forte, che proporrà un ritratto in versi di Patrizia Cavalli, una delle poetesse contemporanee più lette e amate in una performance dal titolo “Sempre Aperto Teatro”, introdotta dalla giornalista Benedetta Rossi Albini. Domenica 15 ci sarà invece un momento dedicato ai lettori mattinieri: alle 10:00, presso la Fonte della Fata Morgana in via Fattucchia n.21, si terrà “Esperienza Book”, percorso meditativo condotto da Raffaella Martinelli sul filo delle pagine di “Psicologia archetipica”, scritto seminale dello psicoanalista e filosofo statunitense James Hillman. Nel contesto sarà possibile anche partecipare a una lezione di yoga con l’insegnante Ilaria Castellino (posti limitati: prenotazione obbligatoria a [email protected], si consiglia di presentarsi con abiti comodi e un tappetino). L’ingresso all’iniziativa è gratuito: in caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nelle sale interne della Biblioteca. Ulteriori informazioni su La città dei Lettori.

10. Eventi nei dintorni di Firenze: “Vino al Vino” a Panzano in Chianti (fino a domenica 15)

Dal venerdì 13 a sabato 15 torna Vino al Vino in piazza Bucciarelli a Panzano in Chianti. L’appuntamento vede riunite 23 prestigiose cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. Ogni calice avrà l’occasione di raccontare così la sua storia e l’essenza della terra alla quale appartiene. Una tradizione secolare, che si affianca ad una continua ricerca dell’eccellenza vitivinicola. La formula prevede l’acquisto di un calice con tracolla porta bicchiere a 30 euro: prevendita sul sito ufficiale con uno sconto del 10%. Giorni e orari: venerdì 13 (12:00-19:30), sabato 14 (11:00-19:30) e domenica 15 (11:00-19:00).