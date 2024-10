Teatro Lumière, via alla nuova stagione 2024

- Pubblicità -

Il sipario del Teatro Lumière si alza su una stagione 2024 ricca di appuntamenti imperdibili.

Una stagione di spettacoli per tutti i gusti

Il palinsesto 2024/2025 del Teatro Lumière si presenta come un ricco mix di rappresentazioni, con ben 22 spettacoli in programma, cinque in più rispetto alla stagione precedente. Tra i titoli di punta troviamo “From Medea” e “Un borghese piccolo piccolo” della Compagnia “Giardini dell’Arte”, e le originali produzioni “Cicella” e “Le avventure di Alicia Amelia e Margherita” de L’ultima Fila, una compagnia composta da giovani talenti come Giacomo Cassetta, Alice Magnolfi, Riccardo Dal Cin e Sabatino Cecchini.

Gli amanti del teatro impegnato al Teatro Lumière avranno occasione di assistere a “Bent” di Riccardo Giannini, uno spettacolo in occasione della Giornata della Memoria, mentre a grande richiesta torneranno anche “I 39 scalini”, sempre con la regia di Giannini. Non mancheranno poi le commedie classiche e le nuove proposte, come “Il Padel nostro!” di Danilo De Santis, “Mi è scappato il morto” di Andrea Bizzarri e “Nuda proprietà” de LA BILANCIA.

Grandi nomi e nuove sorprese

Tra gli artisti più attesi della stagione 2024 del Teatro Lumière figurano nomi di rilievo della scena teatrale fiorentina come Marcello Sbigoli, Alessio Coluccia, Andrea Bruni e Cinzia Berni. Dalla capitale arriveranno Valentina Olla e Federico Perrotta con lo spettacolo “Le vie del desiderio”, pronto a catturare l’attenzione del pubblico. E una curiosità per gli appassionati del piccolo schermo: Luca Ferrante, noto per le sue apparizioni in “Centovetrine” e “Il paradiso delle signore”, sarà tra i protagonisti di “Bent” e “Il Padel nostro”.

Il debutto del Firenze Festival

Una delle grandi novità della stagione 2024 2025 del Teatro Lumière sarà la prima edizione del Firenze Festival, una competizione canora che si svolgerà a gennaio e che mira a diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale fiorentino. La Direttrice artistica Paola Tanda ha annunciato che il festival si articolerà in tre serate, con una giuria composta da importanti esponenti della discografia italiana. La partecipazione è aperta a tutti, e chi desidera candidarsi può inviare un video per una prima selezione gratuita.

Musica e teatro: un binomio vincente

Oltre alla prosa, il Teatro Lumière offrirà anche appuntamenti musicali di grande interesse. Da non perdere il concerto delle Wisteria Whispers il 1° febbraio, con il loro spettacolo “Voci della natura” ispirato alle atmosfere celtiche, e lo show “Tangosolo” di Donatella Alamprese, previsto per il 22 febbraio, che unirà musica e danza in una serata indimenticabile.

Informazioni utili e biglietti

I prezzi dei biglietti restano invariati rispetto alla scorsa stagione: 15 euro per gli adulti e 12 euro per i ragazzi sotto i 12 anni. Per chi desidera assistere a più spettacoli, è disponibile un carnet di 10 ingressi con uno sconto del 20%, mentre per l’acquisto di 16 biglietti lo sconto arriva al 30%. I biglietti possono essere acquistati online su Ticketone, oppure direttamente presso la biglietteria del teatro.

Per maggiori informazioni sulla stagione e per partecipare al Firenze Festival, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro www.teatrolumiere.it o contattare il teatro al numero 055 3890214 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.