Cosa si sa già sul percorso del Toscana Pride 2024 a Lucca

Il Toscana Pride 2024 a Lucca porterà un colorato serpentone LGBTQIA*+ che sfilerà nel pomeriggio di sabato 7 settembre, lungo un percorso che in queste ore è al vaglio della Questura per l’ok finale. Si attendono almeno 15.000 persone da tutta la regione. Qualche dettaglio però si conosce già, ad esempio il punto di partenza, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Sembra probabile poi il passaggio su un pezzo di mura storiche e in una parte del centro storico. Un “percorso a ostacoli“, perché fin da quando è stato annunciato l’arrivo del corteo in città, il primo cittadino (di centrodestra) Mario Pardini non si è detto entusiasta della manifestazione. Anzi, ha criticato la scelta della data e ha negato il patrocinio del Comune.

Da dove partirà il percorso del Toscana Pride 2024 a Lucca

Il concentramento del Toscana Pride 2024 è fissato alle ore 16.00 di sabato 7 settembre in piazzale Risorgimento, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lucca e dalle mura, con la partenza del percorso una mezz’oretta dopo. Del tragitto concordato con la Questura si sa ancora poco, perché verrà annunciato nelle prossime ore. Qualcosa però si può già ipotizzare.

Il percorso del Toscana Pride 2024 passerà anche dal centro storico di Lucca, ha confermato Monia Marcacci, portavoce del comitato organizzatore ai microfoni di Nova Radio. Sembra probabile un breve passaggio sulle mura storiche, uno dei simboli della città, per poi continuare sui viali di circonvallazione che per l’occasione saranno chiusi al traffico. Di sicuro il pezzo dei bastioni che va da Porta Elisa arriva al Baluardo San Colombano, sarà off limits perché qui si svolgerà nello stesso weekend la mostra mercato di giardinaggio Murabilia.

Dopo la parata, il Toscana Pride 2024 lascerà Lucca in direzione di Torre del Lago, località viareggina da sempre amata dalla comunità LGBTQIA*+, per la festa finale. Qui sono previsti aperitivi, show e party nei locali della marina, dal Mamamia al Boca, con ospite speciale la cantante Romina Falconi.

Le polemiche sulla manifestazione

Proprio per la concomitanza con Murabilia e per la vicinanza con la Festa di Santa Croce (14 settembre), il sindaco Mario Pardini di Lucca ha criticato la scelta della data per il Toscana Pride 2024. A poche settimane dalla manifestazione l‘arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha scritto una lettera aperta agli organizzatori, da una parte manifestando “vicinanza e solidarietà a tutti coloro che subiscono ingiuste emarginazioni” e condannando “discriminazione e violenze verbali o fisiche”, dall’altra affermando che “le leggi attuali sono sufficienti per tutelare le persone rispetto agli atti di odio o di violenza”.

Da parte loro le associazioni promotrici della parata, ribadiscono le loro rivendicazioni. Nel manifesto del Toscana Pride 2024 prendono posto infatti le richieste di una legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere e contro la misoginia e l’abilismo; il riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali; una legge sulle adozioni anche a single e coppie dello stesso genere; una nuova legge per il diritto all’autodeterminazione delle persone trans* e non binarie; una legge che vieti le terapie riparative. Accanto a questi temi anche una presa di posizione pacifista per il cessate il fuoco in Palestina. Intanto continuano ad arrivare le adesioni, nella lunga lista figurano pure il Pd regionale toscano, al Cgil Toscana e l’Ordine degli psicologi della Toscana. Aggiornamenti sul sito www.toscanapride.eu.