Capodanno fiorentino 2025: gli eventi per festeggiare il 25 marzo

Un “nuovo” inizio per tutta la città, con un occhio al passato. È il Capodanno Fiorentino, una ricorrenza dal sapore antico che ogni anno, il 25 marzo, riporta la città al tempo in cui il calendario civile cominciava con la Festa dell’Annunciazione: cortei storici, visite guidate, musei gratis e addirittura il viaggio di una mongolfiera, sono gli eventi organizzati a Firenze per l’edizione 2025. Ecco una guida ora per ora.

La sera prima: brindisi del Capodanno Fiorentino

La novità 2025 è l’evento in piazza per attendere il Capodanno Fiorentino. L’appuntamento è dalle ore 21 di lunedì 24 marzo all’Arco di San Pierino (in zona via dell’Oriuolo – Borgo Pinti), con tanto di brindisi. L’iniziativa è organizzata da Confesercenti, Confartigianato, Comitato Risvegliati San Pierino, commercianti, residenti e lavoratori. Ma perché Firenze festeggia il “suo” inizio anno proprio il 25 marzo? Qui spieghiamo la storia e le origini del Capodanno Fiorentino.

La mongolfiera in piazza del Carmine

Per festeggiare il Capodanno “storico”, Firenze si sveglierà di buon’ora il 25 marzo: alle ore 6.00, in piazza del Carmine, è in programma la partenza del viaggio di una mongolfiera per ricordare il volo che 230 anni fa il fiorentino Giovanni Luder iniziò proprio da questa piazza dell’Oltrarno a bordo di un pallone aerostatico. Il mezzo era “Made in Florence”, creato dal commerciante Cavaciocchi e da Angiolo Fioravanti. L’evento, a cura di Firenze Mongolfiere, dipenderà dalle condizioni meteo.

Fiera del Capodanno Fiorentino 2025 in piazza Santissima Annunziata

Come detto, questa ricorrenza è legata alla festa religiosa per l’Annunciazione e così uno dei luoghi protagonisti degli eventi in programma martedì 25 marzo 2025 è piazza Santissima Annunziata, che ospita la Fiera del Capodanno Fiorentino. Dalle 8 alle 20 si svolge il mercato con prodotti tipici, brigidini e dolciumi, artigianato vario, prodotti delle aziende agricole. Dalle 10 alle 15.30 la Compagnia del lupo rosso sfilerà in piazza con abiti medievali e farà didattica sugli armamenti e le armature dell’epoca. Alle 16 è poi previsto l’arrivo del Corteo storico (vedi sotto), mentre alle 17.30 l’incursione musicale del Piccolo Coro Melograno.

Visite speciali al “Brindellone” per il Capodanno Fiorentino 2025

In occasione del Capodanno Fiorentino, il 25 marzo 2025 dalle 10 alle 18 è prevista l’apertura straordinaria del deposito del “Brindellone“, l’alta torre pirotecnica protagonista ogni anno a Pasqua dello scoppio del carro. Questo imponente marchingegno è custodito in via il Prato 48, dietro un alto portale. L’ingresso è libero.

I musei gratis il 25 marzo

Anche l’Opera di Santa Maria del Fiore celebra il Capodanno Fiorentino 2025, aprendo il 25 marzo 3 dei suoi luoghi d’arte gratuitamente a tutti i residenti nella Città metropolitana di Firenze. Presentandosi alla biglietteria in piazza del Duomo 14/A e mostrando un documento di identità, si riceverà il “Giglio Pass“, che consentirà di visitare a costo zero il Battistero, Santa Reparata e il Museo dell’Opera del Duomo.

Ingresso gratuito per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze, il 25 marzo dalle 9.00 alle 13.00 anche al Museo Galileo.

Il corteo storico per le vie di Firenze

Tra gli eventi tradizionali in occasione del Capodanno Fiorentino, martedì 25 marzo 2025 torna la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. I figuranti in costume partiranno alle 15.15 dalla piazzetta di Parte Guelfa, attraverseranno le vie del centro e raggiungeranno intorno alle 16 piazza Santissima Annunziata, luogo protagonista delle celebrazioni per l’Annunciazione.

Le visite guidate per il Capodanno Fiorentino 2025

Spazio anche all’arte e alla cultura. Sono numerose le visite guidate previste durante la giornata del 25 marzo. I tour gratuiti apriranno le porte dell’oratorio dei Vanchetoni in via Palazzuolo 17 (dalle 10 alle 12), dell’Accademia dell’arte e del disegno di via Orsanmichele 4 con una tappa anche davanti al Tabernacolo del Pontormo (10.00-12.30 e 14.30-17.00), della Chiesa di San Carlo dei Lombardi in via dei Calzaiuoli 29 (ore 9.30-12-30), del Museo dei Medici e dell’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli (ore 11 e ore 15, su prenotazione [email protected]). Anche in Palazzo Vecchio si svolgerà una visita guidata speciale (e gratuita) per scoprire il simbolo di Firenze, l’iris (prenotazioni [email protected]).

Ci saranno inoltre tour nelle botteghe, come succederà nel Conventino fuori le mura di via Giano della Bella con ospiti le aziende di slowfood e vendita diretta di prodotti a km zero (dalle 15.30 alle 20.00) e presso il laboratorio di sartoria di Flo Concept in via Cimabue 43, per scoprire il progetto che da 14 anni crea inserimenti lavorativi e formativi per persone in stato di fragilità.

Incontri e convegni

Tanti gli incontri promossi nell’ambito del Capodanno Fiorentino 25 marzo 2025. Tra questi gli eventi legati al Dantedì 2025 presso la Biblioteca delle Oblate: la lettura dantesca del Canto III dell’Inferno “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (ore 10 per le scuole, ore 17 per il pubblico) e la presentazione del volume “Dante in scena. Itinerari performativi della Commedia (secoli XVIII-XXI)” (ore 16), con letture ad alta voce e interventi accademici che esplorano la recitazione della “Divina Commedia” attraverso i secoli.

Si parlerà anche di cibo con il convegno “Ristorazione a Firenze, ieri oggi e domani” a Palazzo Vecchio (ore 15:45), occasione per riflettere sul presente e futuro di un settore chiave per l’economia cittadina. E ancora l’incontro “Il Calcio storico fiorentino” (ore 17) alla Biblioteca Dino Pieraccioni, che analizza gli aspetti antropologici di questa rievocazione cinquecentesca, e l’approfondimento su “Storia della cucina fiorentina” (ore 17) alla Biblioteca De André, per un viaggio nei luoghi e nei gusti della tradizione gastronomica locale. Infine, spazio alla memoria visiva e narrativa dell’Oltrarno con l’iniziativa fotografica “Vi racconto il mio Oltrarno” (ore 18) e la serata “Osteria dei Capirotti… e altre storie” (ore 21), entrambe al Torrino Santa Rosa.

Gli eventi proseguono fino al 30 marzo in occasione della Settimana del Fiorentino (qui il programma in pdf).