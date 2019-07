Il fascino dei grandi complessi abbandonati e le ville liberty che sono state conservate come dei preziosi gioielli. Anche in Toscana si svolge l’Art Nouveau week, da Firenze alla Versilia, passando per Livorno, un’intera settimana di aperture straordinarie, visite, itinerari guidati per scoprire l’architettura signorile di fine Ottocento e inizio Novecento.

L’evento è organizzato dall’associazione Italia Liberty, che dall’8 al 14 luglio 2019 permette di entrare in 150 dimore storiche in tutto il Belpaese anche con eventi giornalieri e tour guidati.

Art Nouveau week in Toscana

Durante questa settimana sono previste le aperture straordinarie di luoghi suggestivi come la villa I Cipressi di Gambassi Terme, a una cinquantina di chilometri da Firenze, che conserva gli affreschi di Galileo Chini e Adolfo De Carolis (domenica 14 luglio), oppure le Terme del Corallo di Livorno, il grande stabilimento “Acque della salute” abbandonato dal 1968 in cui è raro poter entrare per una visita tra architettura e storia (gli orari: martedì 9 e giovedì 11 dalle 10.00 alle 12.30, [email protected] ).

A Montevarchi è possibile visitare Villa Masini, detta “Palazzo del nonno”, che è stata anche set di alcune scene del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, mentre la Versilia propone un programma di passeggiate, tour guidati ed eventi. Tutti gli eventi sono su prenotazione e la maggior parte è a pagamento, con riduzioni per i soci dell’associazione Italia Liberty.

La settimana dell’architettura Liberty a Firenze

A Firenze, per l’Art Nouveau week, è in programma una serie di tour: giovedì 11 una passeggiata guidata di 2 ore per i vari luoghi fiorentini dell’architettura liberty (ore 9.30, si replica anche sabato 23 alle 16.30), mentre nel pomeriggio la visita alla mostra su Isadora Duncan in corso a Villa Bardini; sabato 13 luglio visita guidata al Castello di Cafaggiolo di Impruneta con degustazione (ore 10.15); domenica 14 invece aprono le porte di Villa I Cipressi di Gambassi Terme (ore 10.90). Info e prenotazioni al numero 3473342980.

Le aperture delle ville Liberty in Versilia

Il calendario più ricco per l’Art Nouveau Week è in Versilia, terra che conserva molti esempi Liberty: passeggiate guidate a Viareggio per conoscere i maggiori esempi di questo stile lunedì 8, martedì 9 e venerdì 12 (10 euro per i non associati) e l’apertura straordinaria con visite guidiate alla Villa Puccini sabato 13 luglio (ogni ora dalle 15 alle 18, ingresso libero). Mercoledì 10 alle 18.00 è prevista la visita alla casa di Galileo Chini a Lido di Camaiore per vedere l’archivio storico, entrare nella dimora storica e assaporare un drink (costo 18 euro per i non associati).

Due le iniziative sul Lago di Massaciuccoli: la visita alla casa-museo di Giacomo Puccini a Torre del Lago, anche al primo piano della villa che è stato recentemente aperto al pubblico (giovedì 11 luglio alle ore 10.00, 11.20, 15.00, 16.20, costo 12 euro), mentre sul versante di Massarosa, in località La Piaggetta, è possibile entrare nel salone della Villa Ginori (sabato 13 luglio ore 18.00). Per tutti gli appuntamenti in Versilia è obbligatoria la prenotazione: tel. 338 2386211 – [email protected]