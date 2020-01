Vinokilo a Firenze: quando i mercatini vintage sono a chilo

Dalla Germania a Milano fino alla Manifattura Tabacchi di Firenze: per la prima volta arriva in città Vinokilo, il format di mercatini che permettono di comprare vintage a chilo per fare shopping in modo eco-sostenibile e dare una seconda vita ad abiti di qualità che altrimenti finirebbero in discarica. Il tutto accompagnato da cibo e buona musica, per un evento che sta girando l’Europa.

Questa idea ha permesso in poco più di 3 anni di rigenerare quasi 220 capi di abbigliamento, risparmiando oltre 3 milioni di chili di CO2. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare all’evento fiorentino.

Quando si svolge al Vinokilo alla Manifattura Tabacchi di Firenze?

Vintage Kilo Sale Firenze è in programma in due date: sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 negli spazi della Manifattura Tabacchi di Firenze, l’ex complesso industriale tra piazza Puccini e le Cascine al centro di un’imponente riqualificazione. L’indirizzo preciso è via delle Cascine 33 – 35.

Vinokilo a Firenze: come funziona e quali sono i prezzi?

Vinokilo porterà negli spazi della Manifattura Tabacchi di Firenze le migliori marche di quattro decadi della moda, dagli anni ’60 agli incredibili anni ’90, insieme a musica, dj set, street food e intrattenimento per famiglie.

Una volta varcato l’ingresso, ai visitatori viene fatto un timbro e consegnata una borsa riutilizzabile griffata Vinokilo. Poi parte la caccia al tesoro, tra i tanti vestiti e accessori sparsi per la location. L’offerta di articoli, che è possibile anche provare, viene rinnovata costantemente. La particolarità di questi mercatini vintage è proprio la vendita a peso degli abiti. Giacche, camicie, trench, di tutte le taglie e di tutti i colori: ognuno sceglie il look che preferisce e alla fine, dopo il controllo sulla bilancia, paga in base ai chili di abbigliamento da portare a casa. Il prezzo? Un chilo di vestiti costa 40 euro.

Cos’è Vinokilo e com’è nato?

L’idea di Vinokilo è nata in Germania come risposta eco-friendly al fast fashion, ossia alla moda a poco prezzo delle grandi catene internazionali che puntano sulla quantità di abiti venduti. L’azienda, che ha sede a Magonza, raccoglie vecchi abiti dalle discariche tessili di ogni parte del mondo per poi rigenerali, lavandoli, riparandoli e mettendoli a nuovo.

A questo punto vengono messi in vendita online sull’e-commerce di Vinokilo oppure durante eventi pop-up che negli ultimi anni sono stati organizzati in tutta Europa: la nuova tappa di questi mercatini vintage è appunto Firenze. Nello stesso weekend si svolge un appuntamento analogo anche in altre città, tra cui Tornino e Monaco di Baviera.

Quando costano i biglietti di ingresso per Vintage Kilo Sale Firenze?

Per partecipare alla prima edizione fiorentina, sono stati messi a disposizione biglietti gratuiti su Eventbrite, ma sono andati a ruba in poco tempo. Niente paura, sarà possibile comunque partecipare a Vinokilo – Vintage Kilo Sale Firenze: basterà comprare il tagliando di ingresso al costo di 3 euro.