10 eventi questo weekend in Toscana: cosa fare (24-25 agosto)

- Pubblicità -

Gli eventi in Toscana durante questo weekend permettono a tutti di sentirsi un po’ in vacanza, anche a chi è rimasto a casa e non sa cosa fare: tra venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto ci sono festival di arte di strada, sfide tradizionali (anche con pesanti botti), mercati di antiquariato e rievocazioni storiche. E poi ancora cinema e incontri con attori famosi, feste dedicati ai sapori tipici e fiere di paese. Ecco il nostro viaggio tra i principali appuntamenti del fine settimana.

Eventi tradizionali in Toscana: Bravìo delle botti di Montepulciano (25 agosto)

Tutto pronto per il Bravìo delle Botti 2024, uno degli eventi tradizionali più seguiti in Toscana: la sfida tra le contrade di Montepulciano, con le squadre che spingono pensati botti lungo le vie del paese, è in programma domenica 25 agosto, ma non mancano le iniziative nei giorni precedenti. Durante la serata di giovedì 22 va in scena il suggestivo corteo illuminato da fiaccole che si conclude con l’offerta dei ceri a San Giovanni Decollato (biglietti esauriti ma si può seguire in diretta tv sui canali 93 di Nti e 112 di IdeaPlus o in streaming sulla pagina Facebook del Bravìo delle Botti).

- Pubblicità -

Venerdì 23 poi le prove in notturna delle squadre, mentre ogni sera dalle ore 19:00, le contrade aprono le loro cucine per preparare piatti tipici della tradizione. Il grande giorno, come detto, è il 25 agosto. Dalle 10 in piazza Grande l’estrazione delle posizioni di partenza, la marchiatura a fuoco delle botti e lo spettacolo degli sbandieratori. A mezzogiorno in cattedrale l’offerta dei ceri, mentre alle 15 dalla colonna del Marzocco partirà il corteo. Sempre da qui alle 19 prenderà il via la corsa. Circa dieci minuti dopo Montepulciano avrà la sua contrada vincitrice. Biglietti online per il palio a 3,50 euro (gratis i bambini).

Lunigiana: Medievalis a Pontremoli

Anche questo weekend un borgo della Toscana propone un viaggio indietro nel tempo: dal 22 al 25 agosto tocca a Pontremoli (Massa Carrara) trasformarsi in un paese di un’altra epoca Per gli eventi di Medievalis 2024. Le auto sono bandite dal centro storico e lasciano spazio a tantissimi figuranti: viandanti, mercanti, nobili, cavalieri, cortigiani e contadini. La festa rievoca la concessione del diploma di Libero Comune alla Comunità di Pontremoli avvenuta nel 1226 da parte dell’Imperatore Federico II, che definì il borgo “clavis et ianua” (chiave e porta) delle comunicazioni tra Lombardia e Toscana. Le iniziative partono al mattino e continuano fino a sera. In programma esibizioni, cene medievali, mercatini, musica, sfide, eventi nell’accampamento. Dalle ore 18 l’ingresso al castello costa 2 euro. Tutte le informazioni su www.medievalis.eu.

- Pubblicità -

Borgo Incantando a Montecatini Val di Cecina (Pisa)

Tra gli eventi che animano questo weekend in Toscana c’è anche Borgo Incantando, in programma domenica 25 agosto 2024 a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Dalle ore 18 a mezzanotte una grande festa con spettacoli itineranti, musica, cibo e banchetti di artigianato. Ci saranno fachiri, mangiafuoco, danzatori, giocolieri, acrobati e clow. L’ingresso è gratuito. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della Proloco.

IncantaStorie a Castagneto Carducci (Livorno)

Più verso la costa toscana, Castagneto Carducci diventa una città magica grazie agli eventi di IncantaStorie, la prima edizione del festival di arte di strada, arti performative e arti visive dedicato al tema dell’immaginario che si tiene dal 23 al 25 agosto. La kermesse condurrà i visitatori in un viaggio lungo il Corso dei Desideri, i Vicoli dei Ricordi, il Borgo delle storie e la Strada dei Sogni, con spettacoli, performance e installazioni che faranno vivere il centro storico ogni sera dalle ore 21.00 alle mezzanotte. A disposizione un servizio navetta dai principali parcheggi. Biglietti: intero 12 euro, bambini dai 3 agli 10 anni 8 euro, pacchetto famiglia (2 adulti più due bambini) 36 euro. Dettagli su www.incantastoriefestival.it.

- Pubblicità -

Festival del cinema di mare a Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Nella Maremma toscana uno degli eventi da non perdere questo weekend è senza dubbio il Festival del cinema di mare che sabato 24 agosto porta a Castiglione della Pescaia Riccardo Scamarcio e il giorno dopo Pilar Fogliati. E poi presentazioni e proiezioni gratuite per grandi e piccini. L’iniziativa, alla sua nona edizione si svolge in vari luoghi della cittadina.

In particolare sabato 24 agosto alle 18 i più piccoli potranno vedere gratuitamente il cartoon Disney La Sirenetta, mentre alle 19 nell’Orto dei Lilli Piera Detassis intervista Riccardo Scamarcio, che sarà presente in serata insieme a Giovanni Veronesi al Cinema Castello per la proiezione (a pagamento) de L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni. Sempre in serata, sulla Barca La Fenice al molo di ponente I prigionieri dell’oceano di Alfred Hitchcock. Domenica 25 invece la Biblioteca ospita la presentazione del documentario Abyss clean up di Igor d’India, dedicato al problema dei rifiuti sui fondali marini (ore17.30, ingresso gratuito). L’incontro all’Orto dei Lilli alle 19 vedrà ospite Pilar Fogliati, che poi alle 21.30 presenterà il suo film Romantiche al Cinema Castello. Informazioni e programma completo sul sito del Festival del cinema di mare.

Cortona Antiquaria

Cosa fare in Toscana durante il weekend del 25 agosto se si è amanti degli oggetti del passato? La risposta è a Cortona, uno dei più bei borghi della regione. Dal 24 agosto, al centro convegni Sant’Agostino prende il via la 62esima edizione di Cortonanquaria. 18 espositori provenienti dall’Italia e dalla Spagna metteranno in mostra dipinti, tavole, sculture e arazzi. Tra i pezzi di punta un San Giovanni Battista di fine Quattrocento, una Natività con Adorazione dei pastori della fine del Seicento, un San Rocco in legno policromo del primo Cinquecento. Previste anche iniziative collaterali come l’esposizione dedicata all’aeropittura futurista. Orari di apertura del weekend dalle 10 alle 20. Ingresso 8 euro, ridotto 5. La rassegna continua fino all’8 settembre. Info: www.cortonantiquaria.it.

Sapori tra le mura di Suvereto (Livorno)

Gli eventi di questo weekend in Toscana ci portano poi a Suvereto, nelle campagne in provincia di Livorno, dove dal 23 al 25 agosto si svolge “Sapori tra le mura”, rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio. Per tre sere, dalle 19 in poi, la mappa del centro si trasforma in un goloso menù: cena tipica presso il Chiostro di San Francesco, taglieri in piazza San Martino, fritto in piazza Gramsci (che ospiterà anche appuntamenti musicali), angolo dei dolci in via Matteotti e mercatino a chilometro zero tra via Matteotti e via Magenta. L’ingresso è libero. Per informaizioni: 328 9008053. Qui le sagre da non perdere in Toscana nel mese di agosto.

Gli eventi del weekend sulla montagna toscana (domenica 25 agosto)

Continuano le fiere all’Abetone in questo periodo estivo. Ecco cosa fare nel fine settimana del 25 agosto in una delle principali località montane della Toscana. A Cutigliano fino a domenica si svolge la sagra di mezzestate, festa nata più di 50 anni fa per per scoprire prodotti tipici del territorio. Il cuore della rassegna è il piazzale di Sant’Antonio, dove 45 box auto diventano caratteristici stand, che mettono in mostra artigianato e cibo. In più esibizioni di ballo, concerti, dj set, show di magia. Il programma è sul sito della Proloco di Cutigliano. All’Abetone, invece, nel piazzale Le Regine domenica dalle 8 alle 19 mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, rigatteria e vintage.

Cosa fare in Toscana: gli eventi in attesa del Diotto di Scarperia (23-25 agosto)

Finiamo questa rassegna di eventi del weekend con una gita fuori Firenze: a Scarperia, anche nel weekend del 25 agosto, proseguono gli appuntamenti in vista del Palio del Diotto che si disputa a settembre. Venerdì si rinnova l’appuntamento dell’aperitivo sui merli com una breve visita guidata al Palazzo dei Vicari seguita da drink e stuzzichini sulla suggestiva torre del cassero (prenatazione obbligatoria: 055-8468165, whatsapp 353-4364738). Sabato sera “Scarperia a Tavola“, cena per le vie della cittadina in favore della locale sede della Misericordia, mentre domenica 25 agosto mercatino dei collezionisti, da mattina a sera, alle 18 tombolone in piazza dei Vicari, dove alle 18.30 si svolge pure l’aperidiotto e alle 21 il sorteggio dei rioni per le eliminatorie. Info: prolocoscarperia.it