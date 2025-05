Cosa fare nel weekend a Firenze: gli eventi del 17-18 maggio

- Pubblicità -

Il terzo weekend di maggio, quello di sabato 17 e domenica 18, si preannuncia ricco di appuntamenti a Firenze e nei dintorni, con eventi che spaziano dalla cultura allo sport, dai mercatini all’intrattenimento per famiglie. Tra le iniziative clou, la Notte Europea dei Musei con ingresso serale a 1 euro, la riapertura del giardino di Villa La Quiete e un concertone gratuito all’Isolotto in vista dei referendum. Per una gita fuori porta, si ricordano la Fiera del Bestiame a Rignano sull’Arno e la Festa del Volo a Vinci, che rende omaggio al sogno leonardiano. Scopriamo insieme tutte le iniziative da mettere in agenda.

Notte Europea: musei a 1 euro sabato 17 maggio

Anche Firenze prende parte alla Notte Europea dei Musei 2025, in programma sabato 17 maggio: per l’occasione, molti luoghi d’arte resteranno aperti la sera con ingresso simbolico a 1 euro, e in alcuni casi anche gratuito, offrendo inoltre visite guidate. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura francese con il sostegno dell’UNESCO, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, vede la partecipazione anche del Ministero della Cultura italiano. Tra le tante istituzioni fiorentine che aderiranno ci sono, tra le altre, il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 21:00 alle 24:00, gratis), gli Uffizi (dalle 19:00 alle 22:00), le Cappelle Medicee e il Museo nazionale del Bargello (entrambi dalle 19:00 alle 21:50). Tutti gli eventi nell’articolo sulla Notte europea dei musei 2025 a Firenze.

Apertura del giardino storico di Villa La Quiete (sabato 17 e domenica 18 maggio 2025)

Un fine settimana ricco di eventi segna l’apertura al pubblico del giardino storico di Villa La Quiete, situato sulle prime colline di Firenze. Per la prima volta, i visitatori avranno l’occasione di esplorare questo “parco segreto” grazie a giornate a ingresso gratuito e iniziative speciali. Questo raffinato gioiello del Settecento, voluto da Anna Maria de’ Medici e attualmente gestito dall’Università degli Studi di Firenze su incarico della Regione Toscana, è stato recentemente restaurato e si affianca agli interni della villa, già aperti al pubblico. L’evento inaugurale è previsto nella serata di venerdì, mentre sabato e domenica il giardino sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 18 e saranno in programma visite tematiche per i più piccoli. Tutte le informazioni nell’articolo sul Giardino storico di Villa La Quiete.

Mercatini a Firenze e nei dintorni: gli eventi il 17 e 18 maggio

Il weekend del 17 e 18 maggio è ricco di appuntamenti per gli amanti dei mercatini. Sabato, in piazza Firenze a Lastra a Signa, si terrà il Mercatino del Riuso (ore 10:00-18:00), mentre domenica (09:00-18:00) si potrà curiosare tra gli oggetti usati di Scantinando in piazza Bartali a Firenze sud (Q3) e Svuota la Cantina nel centro di Sesto Fiorentino.

A Firenze si segnalano anche il mercatino di artigianato creativo Ars Manualis in piazza Santa Maria Novella (sabato 17 e domenica 18, dalle 10:00 alle 20:00), il mercatino Collezionare a Firenze al Teatro Cartiere Carrara (sabato 17, dalle 10:00 alle 19:00), Indipendenza Antiquaria nell’omonima piazza (sabato e domenica, dalle 9:00 alle 19:00) e l’iniziativa solidale Mercatino Vintage Second Hand del Progetto Itaca al n.7 di piazza Torquato Tasso – Sala ex Leopoldine (sabato 17 e domenica 18). Infine, domenica in piazza Niccolò Acciaiuoli, dalle 08:00 alle 19:00, tornerà anche Galluzzo in Fiera, tra bancarelle, cibo e intrattenimento.

Nei dintorni, si segnalano la mostra mercato “Biofioricola” di Pelago con piante, fiori e artigianato locale (17 e 18 maggio), la “Fiera di Primavera” a San Casciano che propone mercatini, attività per famiglie e una fattoria didattica (domenica 18, dalle 09:00 alle 21:00) e l’evento enogastronomico “I Vini nel Castello” di Montefioralle (sabato 17 e domenica 18, dalle 11:00 alle 19:00), con degustazioni e buon cibo.

Eventi del weekend a Firenze: concertone gratis all’Isolotto per i referendum (18 maggio)

Domenica 18 maggio, piazza dell’Isolotto a Firenze ospiterà “Alza il Volume: 5 Sì per Cambiare il Paese”, un grande concerto gratuito in vista dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza che si svolgeranno l’8 e 9 giugno. L’evento, organizzato dal Comitato Firenze 5 Sì, inizierà alle ore 18:00 e vedrà esibirsi numerosi artisti, tra cui Piero Pelù, Bandabardò, Bobo Rondelli, Peppe Voltarelli, Street Clerks e Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale). Sul palco anche Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che interverrà in dialogo con Gaia Nanni. L’ingresso è libero. Informazioni sul sito della CGIL.

Palio del Baluardo presso il Bastione della Fonte di Ginevra

Domenica 18 maggio torna a Firenze il tradizionale Palio del Baluardo, storica gara di tiro con la balestra a braccio che si svolge ogni anno in prossimità del 16 maggio, data che ricorda la cacciata dei Medici e la nascita della Repubblica Fiorentina nel 1527. L’evento, ospitato presso il Bastione della Fonte di Ginevra (via Belvedere, 2), sede dei Balestrieri Fiorentini, vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia. La giornata si apre con le prove e le qualificazioni al mattino, per poi proseguire nel pomeriggio con l’ingresso del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, le finali delle gare e la cerimonia di premiazione.

Eventi del weekend a Firenze per i bambini: Festa dello Sport alle Cascine (14-18 maggio)

Prende il via nei cinque quartieri fiorentini la nuova edizione della Festa dello Sport, un ricco calendario di eventi pensato per promuovere l’attività fisica tra bambini e ragazzi, provando le discipline più diverse. Dal 14 al 18 maggio si parte al Parco delle Cascine, dove per tre giorni (da mercoledì a venerdì, 09:30-16:00) saranno coinvolte le scuole primarie in attività guidate da associazioni sportive locali (la manifestazione proseguirà a settembre), mentre durante il weekend le attività saranno aperte a tutti (sabato 17 maggio dalle 15:00 alle 19:30 e domenica 18 dalle 10:00 alle 18:00).

Buongiorno Ceramica

Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, la ceramica sarà protagonista in diversi luoghi della Toscana con eventi, mostre e attività per tutti. A Borgo San Lorenzo, il Chini Museo aprirà le porte con ingresso gratuito e una visita guidata dedicata al nuovo percorso espositivo su Galileo Chini, con particolare attenzione alla sua produzione ceramica. A Impruneta, l’arte ceramica sarà celebrata con l’installazione “Sette Volte Sette” di Patrizio Travagli e un programma di laboratori, performance, concerti e visite all’Antica Fornace Agresti. Anche Montelupo Fiorentino rinnova il legame con la sua tradizione ceramica attraverso visite guidate, botteghe aperte, laboratori e mostre diffuse. A Sesto Fiorentino, la Fondazione Museo Ginori propone un ricco programma che parte già dal 15 maggio, con incontri, percorsi multisensoriali e un laboratorio creativo che fonde ceramica e pasticceria. Il programma completo sul sito ufficiale di Buongiorno Ceramica.

Festival del Volo a Vinci

Domenica 18 maggio il borgo di Vinci si trasforma in un vero e proprio omaggio al sogno leonardiano del volo con la Festa del Volo, una giornata ricca di eventi dedicati all’aeronautica, all’aeromodellismo e alla straordinaria visione di Leonardo. Tra esposizioni di elicotteri, aerei storici e droni, voli panoramici (su prenotazione), visite guidate al Museo Leonardiano e laboratori per bambini, la manifestazione animerà piazze e spazi del centro storico, rendendo omaggio a una tradizione che ha affascinato generazioni. Inoltre, la direttrice del museo, Roberta Barsanti, guiderà un focus speciale sulla sezione museale dedicata al volo, mentre gli appassionati potranno esplorare collezioni di cimeli aeronautici e partecipare a un contest fotografico.

Palio delle contrade a Fucecchio

Il Palio delle Contrade di Fucecchio, in programma quest’anno domenica 18 maggio 2025 (dalle 09:30), è l’evento più atteso e rappresentativo della città. Con origini medievali e una rinascita moderna iniziata nel 1981, la manifestazione è oggi uno degli appuntamenti storici più sentiti della Toscana. Le 12 Contrade cittadine si sfidano nella corsa dei cavalli che si tiene nel pomeriggio (ore 15:00) alla Buca del Palio, preceduta da una settimana di eventi che culminano nella sfilata storica del mattino (dalle 09:30), con oltre mille figuranti in costume e rievocazioni che spaziano dal 1200 al 1800.

Fiera del bestiame a Rignano sull’Arno

Sabato 17 e domenica 18 maggio a Rignano sull’Arno torna l’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno. Si tratta di un evento che da anni celebra le tradizioni agricole e le eccellenze del territorio. Presso gli impianti sportivi di via Roma, i visitatori troveranno un’ampia area espositiva con prodotti a chilometro zero, degustazioni di vini locali, laboratori didattici per bambini, stand di piante e fiori e numerose attività legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche. L’ingresso è gratuito.