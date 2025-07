Eventi in Toscana (1-2-3 agosto): cosa fare tra sagre e festival

- Pubblicità -

Nel weekend del 1°, 2 e 3 agosto non mancano le cose da fare in Toscana, tra eventi e manifestazioni: Livorno veste a festa il suo quartiere Venezia, i luoghi che furono cari a Tiziano Terzani ospitano un festival a contatto con la natura, a Firenze si gioca a più non posso, mentre in vari angoli della regione vanno in scena sagre, rievocazioni medievali e concerti. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ecco le migliori idee per passare il fine settimana.

Effetto Venezia 2025 a Livorno

È uno degli eventi più attesi dell’estate toscana: fino al 3 agosto, il cuore antico di Livorno, ossia il quartiere Venezia con i suoi canali, ospita la 40esima edizione di “Effetto Venezia”, quest’anno intitolata “Creativa, quello che le donne ci dicono”. La kermesse, iniziata il 30 luglio, prevede spettacoli, concerti, teatro, installazioni, performance in strada, giochi di luce e mercatini. Tanti anche gli ospiti, tra loro Amii Stewart (venerdì), i Dirotta su Cuba, impegnati nel tour per i 30 anni dal primo disco (sabato) e Antonella Ruggiero (domenica). I live principali si svolgono in piazza del Luogo Pio a partire dalle 22.30. Programma completo su www.effettovenezia.it.

Orsigna Arum Festival

Di tutt’altro genere è l’appuntamento che si svolge sull’Appennino pistoiese e dedicato alla natura, alla conoscenza della montagna e ai temi dell’ambiente. Dal 31 luglio al 3 agosto, a Pian dell’Osteria, si svolgono gli eventi dell’Orsigna Arum Festival 2025, manifestazione patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di San Marcello Piteglio, che coinvolge molte realtà del territorio.

In programma incontri con artisti e scrittori, laboratori, lezioni di yoga, proiezioni di documentari, attività per bambini, concerti e spettacoli immersi nel bosco. Tra gli ospiti Ginevra Di Marco, Don Alessandro Santoro, Gaia Nanni. Il luogo del festival è raggiungibile a piedi o con una navetta. È obbligatoria la prenotazione, pochi i posti ancora disponibili. Costi e informazioni su orsignaarumfestival.org.

FirenzeGioca 2025: eventi dal 1° al 3 agosto

In Toscana ci sono eventi anche per chi resta in città: a Firenze si fa festa con i giochi “analogici” (in scatola, di ruolo, artigianali e di legno) per tre giorni, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto. L’appuntamento è dalle ore 18 in poi nello spazio estivo del Lumen (via del Guarlone, zona Parco del Mensola) per la trentesima edizione del festival FirenzeGioca. A disposizione cento tavoli da gioco con la presenza di master, spazi per provare i nuovi prototipi, area per famiglie, un punto per gli appassionati di Lego e l’angolo dell’Ingegneria del Buon Sollazzo, associazione che promuove giochi in legno e tradizionali. L’ingresso è gratuito. Più informazioni nell’articolo su FirenzeGioca 2025.

Sagra della zuppa di Aquilea

La lista delle sagre in corso nel weekend del 3 agosto in Toscana è davvero sterminata, per questo abbiamo selezionato uno degli eventi più tradizionali. Si tratta della sagra della zuppa di Aquilea, località delle colline lucchesi, dedicata al piatto tipico di questo territorio a base di fagiolo rosso lucchese, cavolo riccio nero di Lucca ed erbe di capo. Dal 1° al 3 agosto, ogni sera dalle ore 19, negli stand gastronomici si potranno assaporare altre prelibatezze locali come tordelli, macheroni e gnocchi fatti a mano. In programma anche eventi collaterali e musica. Si replica nei weekend del 10 e del 17 agosto. Informazioni su Facebook.

Fiera antiquaria di Arezzo e Pensarti Festival

È uno dei migliori eventi, in Toscana, per i patiti degli oggetti del passato: sabato 2 e domenica 3 agosto nel centro di Arezzo torna la Fiera Antiquaria, con centinaia di espositori specializzati. Un’occasione per visitare questa bella città. In più da sabato prende il via il “Pensarti Festival”, kermesse che tra incontri, letture, atelier aperti, ospiti e laboratori prosegue fino al 7 agosto nel centro di Arezzo. Nel programma anche lo spettacolo gratuito di parole e musica con Lodo Guenzi e Nicolò Carnesi (sabato 2, ore 18, piazzetta del Praticino). Informazioni su www.discoverarezzo.com.

Feste ed eventi medievali in Toscana (2-3 agosto)

Anche nel weekend del 2 e 3 agosto sono numerosi gli eventi che portano indietro nel tempo interi borghi della Toscana. Succede a Castiglione di Garfagnana (Lucca) con la festa medievale in programma per le vie del paese sabato dalle 19 e domenica dalle 12.30 con il pranzo. Domenica dalle ore 18, Guardistallo, in provincia di Pisa, viene invasa da figuranti, artisti di strada, falconieri e cortei storici con esibizioni, animazione e buon cibo. Infine a Roccatederighi, frazione di Roccastrada (Grosseto), da venerdì 1° a domenica 3 agosto va in scena la manifestazione “Medioevo nel borgo” anche con la rievocazione di antichi mestieri nelle botteghe artigiane. Orari: venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 17.

Concerti e spettacoli: gli eventi in Toscana il 1°, 2 e 3 agosto 2025

Numerosi anche i festival estivi dedicati alla musica, dalla lirica fino al trap. Nel gran teatro all’aperto di Torre del Lago (Viareggio, Lucca) continua il Festival Puccini con la Tosca (venerdì) e la Turandot (sabato). Opere protagoniste anche a Massa Marittima (Grosseto) per il festival “Lirica in piazza” che porta nella suggestiva piazza Garibaldi la Turandot di Giacomo Puccini (domenica 3 agosto) per continuare lunedì con l’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti e martedì con l’Aida di Giuseppe Verdi.

Di tutt’altro genere l’appuntamento con il trapper Sfera Ebbasta, ospite sabato sera del Vibes Summer Festival a Montignoso (Arena della Versilia, Cinquale, Massa-Carrara). Il Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) è il palcoscenico dell’Armunia Festival: venerdì va in scena “Art Disney” con le più celebri canzoni dei cartoni animati eseguite da un’orchestra di 30 elementi; sabato si parla di Ayurveda nel talk dello scrittore Gianluca Gotto; domenica Alice canta Battiato.

In Garfagnana continua poi il Barga Jazz con i live di Sara Maghelli (Tereglio, venerdì ore 21.30) e la West Coast Street Band (domenica, Vitiana ore 18). Infine nel Teatro Grande della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, venerdì sono protagoniste le canzoni degli ABBA con il tributo Mania, direttamente dal West End di Londra, e domenica il prestigiatore, comico e narratore Andrea Paris incanta il pubblico con il suo show “Riapparis – oltre al Lonfo faccio altro”.