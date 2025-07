Eventi in Toscana questo weekend (19-20 luglio)

- Pubblicità -

Questo weekend in Toscana le strade dei borghi si animano con eventi dalle atmosfere fiabesche, artisti di strada, feste e anche cavalieri di altri tempi: tra sabato 19 e domenica 20 luglio, molte città si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, da Firenze a Siena, da Pisa a Pistoia. E poi tanti concerti e la grande fotografia internazionale. Ecco cosa fare durante il fine settimana, con i principali appuntamenti da non farsi sfuggire.

Mercantia a Certaldo

Arte di strada, performance aeree, giochi, mimi, strutture circensi e installazioni. Uno dei principale eventi di questo fine settimana in Toscana è Mercantia, il grande festival italiano del Quarto Teatro, che si svolge dal 16 al 20 luglio a Certaldo (Firenze). La manifestazione, alla 37esima edizione, trasforma il paese di Giovanni Boccaccio in un luogo magico, grazie a 40 compagnie teatrali e a oltre 100 artisti italiani e internazionali. In programma 9 prime nazionali e spettacoli ‘site specific’, 19 appuntamenti tra musica e danza e 6 street band. L’accesso a Certaldo Bassa è gratuito, mentre per Certaldo Alta è necessario acquistare i biglietti a partire da 11 euro. Info e programma su www.mercantiacertaldo.it.

I concerti di Musart a Pratolino

Sulle colline di Firenze risuona buona musica. Il parco mediceo di Pratolino ospita anche quest’anno il festival Musart che prende il via giovedì 17 luglio con Nino d’Angelo, per proseguire con Diodato (venerdì 18 luglio) e Giovanni Allevi (sabato 19 luglio). Dopo il primo weekend di musica il programma proseguirà con ospiti del calibro di Loredana Bertè (21 luglio), Roberto Vecchioni (23 luglio), Gatti Mezzi (24 luglio) e Manu Chao (26 luglio). Per raggiungere il parco sono previsti itinerari alternativi vista la chiusura di via Bolognese per lavori alle tubazioni dell’acquedotto. Informazioni e prezzi dei biglietti su www.musartfestival.it.

Eventi sulla costa toscana nel weekend del 20 luglio: Festival Puccini

Il debutto con la Tosca, venerdì 18 luglio, e poi la Bohème, sabato 19, nel gran teatro all’aperto di Torre del Lago (Viareggio, Lucca): questo weekend prende il via una delle più importanti rassegne liriche della Toscana, il Festival Puccini. La manifestazione proseguirà fino ad agosto con 5 opere del compositore lucchese che saranno proposte a più riprese sul palco. La Tosca vedrà un nuovo allestimento sotto la regia di Alfonso Signorini e la direzione di Giorgio Croci, mentre la Bohème avrà la regia di Ettore Scola e la bacchetta di Pier Giorgio Morandi. La serata inaugurale sta andando verso il tutto esaurito. Info e biglietti su www.puccinifestival.it.

Primo weekend di eventi per Cortona On The Move

Quattro giornate di eventi danno il via in questo weekend alla 15esima edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia ospitato dalla cittadina toscana. Dal 17 al 20 luglio, accanto alle visite guidate con gli autori e i curatori delle 23 mostre e alle letture portfolio, sono in programma incontri, talk, booksigning ed esposizioni temporanee, come come la pop up exhibition di Martin Parr WOW! a cura di Jan von Holleben for Kids Photography (Teatro Signorelli). Il tema di quest’anno, interpretato da 76 artisti da tutto il mondo è Come Together. Programma su www.cortonaonthemove.com.

Artisti di strada a Sinalunga per Incantaborgo 2025

In provincia di Siena, fino al 20 luglio, le vie del centro storico di Sinalunga diventano un palco a cielo aperto e vengono invase da artisti di strada per il festival “Incantaborgo 2025”. Ogni sera in programma spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici, tra giochi di luci, fuoco, acrobazie e contorsionismo. Per l’occasione i principali monumenti della città sono aperti al pubblico. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Ufficio Turistico +39 320 430 9333, www.incantaborgo.it.

Fosdinovo Street Festival: spettacoli e musica nel borgo

L’arte di strada, con eventi e spettacoli, è protagonista questo weekend anche in “cima” alla Toscana, per il Fosdinovo Street Festival. Dal 18 al 20 luglio, lungo le vie del borgo medievale, oltre 40 spettacoli tra musica, danza e teatro, con la partecipazione di circa 90 artisti. In calendario ci sono infatti più di 25 concerti, 7 spettacoli e 8 esposizioni. L’ingresso è gratuito e il programma è disponibile sul Facebook.

Festa medievale nel pistoiese

A Pistoia, per un pomeriggio, un suggestivo borgo torna indietro nel tempo. Sabato 19 luglio dalle 16, Casore del Monte (frazione del comune di Marliana) si trasforma in uno scenario d’altri tempi per una serata interamente dedicata al fascino del Medioevo con danze antiche, musica, rievocazioni storiche, giochi, attività di falconeria, spettacoli a tema e un apericena medievale (prenotazione obbligatoria 346 0738782). Info su www.visitpistoia.eu.

La Notte Bianca di Volterra

Sabato 19 luglio la capitale toscana dell’alabastro fa le ore piccole, con tanti eventi in piazza. La Notte Bianca di Volterra (Pisa) prende il via alle 18 con spettacoli nelle piazze e in teatro, aperture straordinarie, mostre e musica itineranti, osservazioni delle stelle, shopping by night. Per l’occasione i musei cittadini saranno visitabili dalle 21 a mezzanotte. Gran finale in piazza dei Priori, dove dalle 23 in poi è in programma la festa di Radio Stop.

Manciano Street Music Festival

Spostandosi sulla costa Toscana, questo weekend si conclude il Manciano Street Music Festival con eventi, dal 18 al 20 luglio, sul palco del parco pubblico Mazzini. Venerdì “False Partenze” con Paolo Belli e Stefano Fresi, sabato Ray Gelato and The Giants, domenica il live dei Neri per Caso. Posti a sedere numerati, biglietti su www.mancianostreetmusicfestival.it.

Elba Book Festival

A Rio nell’Elba venerdì 18 luglio si chiude l’Elba Book Festival, evento dedicato all’editoria indipendente. Durante la serata, tra piazza del Popolo e piazza Matteotti, sono in programma dj set, laboratori per bambini, videoinstallazioni, incontri, dibattiti e la premiazione del Premio Demetra 2025. Info su www.elbabookfestival.com.

Convegno internazionale “ Essere più umani nel crollo dell’Occidente ” a Vallombrosa

In un contesto segnato dall’escalation militare e da guerre sempre più devastanti, dall’Ucraina a Gaza, l’iniziativa “Essere più umani nel crollo dell’Occidente”, che si terrà alla Casa della cultura di Vallombrosa con il suo parco fino a sabato 20 luglio 2025, rappresenta un momento di riflessione e mobilitazione. Il Convegno internazionale organizzato da “La Comune” offre uno spazio di confronto aperto e costruttivo per chi desidera approfondire le cause di questo crollo e immaginare alternative fondate sulla pace, sulla libertà e sulla solidarietà tra i popoli. Per scoprire il programma, come arrivare e come iscriversi è possibile visitare il sito ufficiale de “La Comune”: www.lacomune.org/convegno-internazionale.