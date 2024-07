Weekend a Firenze e dintorni (6-7 luglio), ecco cosa c’è da fare

- Pubblicità -

Ci sono alcuni eventi imperdibili nel 1° weekend di luglio, sia a Firenze che nei dintorni: domenica 7, per esempio, i musei sono gratis per tutti. Al Circolo Arci SMS di Rifredi c’è poi la Stella Rossa Fest, ma tanti sono anche gli eventi nel giardino della Catena alle Cascine. E ancora le tante arene estive per vedersi un film all’aperto, sagre per i buongustai e un festival dedicato a Isabella, figlia prediletta di Cosimo I nei dintorni della città.

Musei gratis a Firenze (domenica 7 luglio 2024)

Come ogni prima domenica del mese, anche il 7 luglio 2024 i musei sono gratis. Dagli Uffizi a Palazzo Pitti fino al Bargello, nei musei statali di Firenze si entra a costo zero. In questa giornata, chi è residente in città e provincia, ha poi un’opportunità in più: grazie alla Domenica metropolitana può infatti accedere gratuitamente ai musei civici e partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, MAD – Murate Art District sono quindi solo alcuni dei luoghi che vi aspettano domenica, con le rispettive mostre in corso.

“Stella Rossa Fest” al Circolo Arci SMS di Rifredi

Gli spazi esterni di uno dei Circoli Arci più storici della città, l’SMS Rifredi in via Vittorio Emanuele II n. 303, tornano ad ospitare Stella Rossa Fest, il festival artistico-culturale di Arci Firenze. Fino a domenica 7 luglio 2024 concerti, dj-set, laboratori pomeridiani gratuiti per famiglie e bambini, talk, presentazioni di libri, mercatini delle produzioni locali, mostre d’arte e illustrazione, libri, incontri e tanto altro ancora animano la città coinvolgendo un pubblico di ogni età.

A tutto ciò, si aggiungono gli appuntamenti fissi del festival, come Casa del Popolo, la sagra dei cuochi e delle cuoche dei Circoli Arci di Firenze e provincia; Novaradio on air, la diretta radio dal festival di Novaradio Città Futura; BLIFFest, il minifestival del fumetto indipendente a cura di Bliff; Stellina Rossa, l’area bimbi del festival con laboratori workshop e banchini dedicati e Local Market, il mercatino artigianale delle produzioni locali. L’ingresso al festival è gratuito. Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale di Arci Firenze.

Fino a domenica 7: eventi nel giardino della Catena (Cascine)

Tra i migliori eventi del weekend a Firenze di sabato 6 e domenica 7 luglio 2024, si consiglia di mettere in agenda anche tutto il calendario delle iniziative nel giardino della Catena alle Cascine. In queste giornate, un furgone situato proprio qui, si trasformerà in un vero e proprio palco attrezzato e scenografato greenstyle. Sono state organizzate per l’occasione anche le passeggiate nel parco, in particolare sui percorsi di Carlo Monni con il suo manager amico Il Grezzo ripercorrendo gli itinerari e la vita del grande attore. Si ricorda in particolare che venerdì e sabato sono in programma concerti etnici e di band emergenti dalle ore 18:00 fino alle 19:30.

Eventi del weekend a Firenze: le nuove arene estive (sabato 6 e domenica 7 luglio)

Per chi avesse l’idea di vedersi un film all’aria aperta, presentiamo invece le programmazioni di questo fine settimana nelle arene estive, riaperte da pochissimo dopo la pausa invernale. Si parte con il Cinema nel Chiostro nel complesso di Sant’Orsola in via Sant’Orsola, a cura di Spazio Alfieri. Sabato 6 è il turno di “Estranei” di Andrew Haigh (ore 21:30, lingua italiana), mentre domenica 7 di “Cattiverie a domicilio (Wicked little letters)” di Thea Sharrock (ore 21:30, lingua italiana). L’ingresso è a pagamento e il biglietto si acquista online a questo link.

Si prosegue poi con (Non solo) Cinema in Manifattura 2024 presso la Manifattura Tabacchi in via delle Cascine, n.35. Sabato 6 sarà proiettata “La chimera” di Alice Rohrwacher (ore 21:30, lingua italiana), mentre domenica 7 sarà la volta di “20 Days in Mariupol” di Mstyslav Chernov (ore 21:30, versione originale ucraina con sottotitoli italiani). Il programma, curato da Fondazione Stensen, è offerto ad un prezzo ridotto di 3,50 euro per i film italiani ed europei. Acquisto dei biglietti disponibile su liveticket.

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze c’è la “Notte d’Isabella” (6 e 7 luglio 2024)

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze si ricorda l’appuntamento con la Notte d’Isabella: sabato 6 e domenica 7 luglio Cerreto Guidi torna indietro nel tempo a quel lontano luglio 1576, in un clima di festa per l’arrivo dell’amata Isabella, figlia prediletta di Cosimo I, per raggiungere il suo sposo nella villa medicea.

Nel borgo cinquecentesco s’incontreranno dunque nobili e popolani, antichi cavalieri e scene di vita quotidiana, antichi mestieri, giochi storici, musiche e balli rinascimentali, falconieri, prodezze di spade e di balestre, giochi di fuoco e di bandiere. Per l’occasione, si possono anche gustare piatti tipici in antiche locande e osterie.

Tutto ciò, fino alla notizia della misteriosa morte di Isabella, avvenuta proprio a Cerreto Guidi il 16 Luglio 1576. Il popolo ricerca “la verità”, tra storie e leggende popolari tramandate per secoli, fino allo spettacolo finale nel magnifico scenario dei Ponti medicei per festeggiare la vita della “stella” di Casa Medici. A questo link è disponibile e scaricabile in formato PDF il programma completo delle iniziative in occasione della “Notte d’Isabella”.

Sagre nei dintorni di Firenze (6 – 7 luglio)

Agli italiani piace la buona cucina, si sa, motivo per cui anche questo fine settimana del 6 e 7 luglio non poteva mancare l’elenco delle sagre a Firenze e dintorni.

Parco urbano di Montespertoli | “Sagra del tartufo scorzone” (sabato e domenica, dalle ore 19:30);

| “Sagra del tartufo scorzone” (sabato e domenica, dalle ore 19:30); Centro Pastorale “La Pira”, via Vallombrosa n.4 – Pelago | “Sagra del tortello alla pelaghese” (sabato e domenica, dalle ore 19:00). In caso di maltempo, si svolgerà al coperto.

| “Sagra del tortello alla pelaghese” (sabato e domenica, dalle ore 19:00). In caso di maltempo, si svolgerà al coperto. Campo sportivo di Tamburello a Bassa , frazione del Comune di Cerreto Guidi | “Sagra del pesce” (sabato e domenica, dalle ore 19:30).

, frazione del Comune di | “Sagra del pesce” (sabato e domenica, dalle ore 19:30). Montelupo Fiorentino | “Sagra della pizza e della pasta fresca” (tutte le sere di sabato e domenica);

| “Sagra della pizza e della pasta fresca” (tutte le sere di sabato e domenica); Casa del Viaggiatore – Palazzuolo sul Senio | “Sagra del tortello” (domenica 7 luglio a pranzo e a cena, possibile asporto dalle 11:30 e dalle 18:00);

| “Sagra del tortello” (domenica 7 luglio a pranzo e a cena, possibile asporto dalle 11:30 e dalle 18:00); San Pancrazio Val di Pesa , frazione del Comune di Montespertoli | “Sagra della brioche con gelato artigianale” (sabato e domenica, dalle ore 19:00 solo su prenotazione al numero 334.2220688);

, frazione del Comune di | “Sagra della brioche con gelato artigianale” (sabato e domenica, dalle ore 19:00 solo su prenotazione al numero 334.2220688); Circolo ARCI Luigi Rossetti – Cerreto Guidi | “Sagra del papero e del cinghiale” (sabato e domenica, dalle ore 19:30). Per prenotazioni (minimo 8 persone) chiamare il numero 333.7730560, dalle 15:00 alle 19:00.