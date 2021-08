Il probabile debutto di Nastasic nella Fiorentina che affronterà il Torino

Dopo la sconfitta contro la Roma i viola debuttano al Franchi contro il Torino. Quasi certo il debutto del nuovo acquisto Nastasic mentre il mercato in entrata sta registrando grandi movimenti. Per Vincenzo Italiano l’opportunità per i primi tre punti in serie A.

Le probabili formazioni

In porta giocherà Terracciano essendo Dragowski squalificato. Accanto a Venuti, Biraghi e Milenkovic dovrebbe debuttare Nastasic, da poco arrivato a Firenze e già presentato. L’alternativa è Igor. Non troverebbero spazio gli altri acquisti: Alvaro Odriozola dal Real Madrid, arrivato oggi, e Lucas Torreira dall’Atletico Madrid che partirebbero dalla panchina. Confermato in regia Pulgar con, a centrocampo, Castrovilli e Bonaventura. Davanti confermato il tridente Callejon-Vlahovic-Gonzalez anche se Sottil scalpita in cerca di un posto.

Nel Torino Juric potrà contare anche su Pobega. In mediana confermati Lukic e Mandragora, con Singo e Aina sulle corsie esterne. Belotti sarà il riferimento offensivo supportato da Pjaca, in ballottaggio con Sanabria, e Linetty. Per la difesa confermati Djidji, Bremer e Rodriguez.

L’allenatore

Alla vigilia della gara Vincenzo Italiano conferma che è presto per i nuovi arrivati. “Nell’immediato, penso che Torreira possa dare poco. Almeno per questa partita. Però abbiamo a disposizione un giocatore di grande personalità, dinamismo, carattere e di alto livello. Il Torino – ha aggiunto il tecnico viola – è una squadra molto aggressiva. Sanno anche giocare e sviluppare, con qualità e furore. Noi dobbiamo controbattere alla stessa maniera, reagendo alla sconfitta di Roma ma ripartendo dalle cose positive che ne sono venute fuori. Nastasic torna in una piazza dove è stato felicissimo, ha valore e esperienze importanti. Per quello che ho visto forse non è ancora in condizione, ma sono convinto che farà vedere le sue doti. Ha letture e dimestichezza palla al piede”.

Il mercato

Dopo gli arrivi di Nastasic, Torreira e Odriozola la Fiorentina ha, tra gli obiettivi, due italiani Orsolini e Berardi. Entro il 31 agosto potrebbero però circolare anche nuovi nomi sia in entrata che in uscita. Un mercato che è partito tardi ma che sta recuperando negli ultimi giorni.