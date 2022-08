La Fiorentina ad Udine in cerca della prima vittoria in trasferta

Pubblicità

Una trasferta insidiosa ma alla portata della Fiorentina che ad Udine, mercoledì 31 agosto alòe 18,30 (arbitro Mariani) cerca i primi tre punti in trasferta. Non c’è tempo per pensare al pareggio contro il Napoli e subito si deve pensare al prossimo impegno ed alla gara di sabato (alle 15) allo stadio Artemio Franchi contro la Juventus.

Le probabili formazioni

Difficile capire le possibili scelte di Vincenzo Italiano, abituato a sorprendere tutti. Potrebbe tornare Terracciano in porta e, in difesa, Venuti potrebbe sostituire Dodô, con Milenkovic e Igor al centro e Biraghi a sinistra. Amrabat dovrebbe essere confermato a centrocampo e potrebbe rientrare Duncan ma sono a disposizione Mandragora, Bonaventura e Barak. Davanti Cabral parte in vantaggio su Jovic, con il dubbio Nico Gonzales a destra. In campo potrebbe giocare Kouamè o Saponara per far riposare Sottil.

Dopo la vittoria contro il Monza, l’Udinese dovrebbe confermare Silvestri in porta, difesa a tre con Becao, Nuytinck, Masina. Walace a centrocampo con Pereyra, Makengo e Ebosele. In attacco Deulofeu, Udogie e Beto.