La Fiorentina batte il Cosenza e va avanti in Coppa Italia

Senza problemi il debutto stagionale per la Fiorentina che batte (4-0) il Cosenza nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Doppietta di Vlahovic e reti di Nico Gonzalez e di Lorenzo Venuti. Si è visto una Fiorentina più propositiva ed aggressiva rispetto a quella della scorsa stagione. Venticinque i tiri in porta e quattro reti che dimostrano la netta superiorità viola nei confronti dei calabresi. Vincenzo Italiano ha fatto anche alcuni esperimenti dando fiducia a centrocampo a Maleh. La Fiorentina sfiderà nei sedicesimi la vincente di Benevento – Spal.

Le reti

La Fiorentina inizia molto bene ed al 4’ passa in vantaggio grazie a Dusan Vlahovic che riceve un assist da Nicolás González e batte in rete con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata con la palla che finisce nell’angolino in basso a destra. Al 37’ cross di Biraghi per la testa di Nico Gonzalez che sigla il raddoppio. Prima rete stagionale in viola per il giocatore argentino. In pieno recupero arriva la terza rete ancora con Vlahovic che approfitta dell’assist di Pezzella da calcio d’angolo e segna con un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Nella ripresa, al 51’ il quarto gol con un tiro di sinistro da fuori area di Venuti che s’insacca sotto la traversa in alto a destra.

L’allenatore

Felice, a fine gara, Vincenzo Italiano: “Gli applausi dei tifosi mi hanno dato una grande carica. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento. Abbiamo aggredito. Sono contento di quel che abbiamo fatto vedere. La prossima gara sarà il debutto in campionato e vogliamo prepararla bene. Mourinho è un allenatore Top e a Roma dobbiamo farci trovare pronti. Vlahovic – conclude Italiano – ha una bella cultura del lavoro. È riuscito a far gol che è quel che deve fare”.