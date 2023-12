La Fiorentina gioca in anticipo a Monza

- Pubblicità -

Lo scorso anno gli uomini di Vincenzo Italiano non hanno mai battuto i brianzoli, che adesso hanno 21 punti in classifica. La giornata potrebbe essere favorevole ai viola visti anche i tanti scontri diretti. La Fiorentina sogna la zona Champions ma le ultime trasferte hanno un po’ deluso i tifosi.

Le probabili formazioni

Difficile rivedere in tandem Nzola e Beltran. In forte dubbio Bonaventura ancora alle prese con un dolore fastidioso al piede. L’ipotesi è di poter recuperare almeno Nico Gonzalez, in alternativa giocherà Sottil. Possibili titolari Arthur e Duncan. Se Bonaventura non dovesse farcela c’è pronto Barak. In difesa potrebbe tornare Milenkovic al posto di Ranieri che però ha avuto un rendimento eccellente, accanto a Martinez Quarta. A destra Ikoné è favorito, ma Kouamé è sempre un jolly. Mentre Beltran potrebbe trovare continuità dopo il gol del Franchi.

Nel Monza, Palladino potrebbe puntare su Ciurria. In difesa Marì non è al meglio e Izzo è in vantaggio su Carboni. Confermatissimo il duo Pessina-Gagliardini, così come Colpani sulla trequarti. Da capire chi agirà con lui, Daniy Mota è favorito, ma c’è anche l’opzione Kyriakopoulos. Il centravanti sarà Colombo.