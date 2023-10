Riparte il campionato col derby tra Fiorentina ed Empoli

- Pubblicità -

Dopo la sosta per la Nazionale torna la serie A e la Fiorentina gioca, nel posticipo del lunedì sera, allo stadio Artemio Franchi contro l’Empoli. Vincenzo Italiano vuole la migliore squadra per affrontare il derby dato che poi giovedì ci sarà la Conference League contro una squadra, sulla carta, abbordabile il Cukaricki.

Le probabili formazioni

Dovrebbe essere confermato l’undici che ha battuto il Napoli al Diego Armando Maradona conTerracciano tra i pali, davanti a lui la coppia centrale sarà composta da Milenkovic e Quarta, sulle fasce Kayode a destra e l’ex Parisi favorito su Biraghi a sinistra. In mediana Arthur con Duncan, sulla fascia destra Gonzalez di rientro dall’Argentina e Bonaventura, confermato sulla trequarti. A sinistra pronto Brekalo e come attaccante nuova chance per Nzola.

- Pubblicità -

Andreazzoli ritrova Caprile che si candida a prendere il posto di Berisha. In difesa da monitorare le condizioni di Ismajli: l’albanese rimane in dubbio e potrebbe essere sostituito da Walukiewicz. Conferme invece per Cacace, Luperto e Ebuehi. A centrocampo dubbio tra Grassi e Ranocchia mentre per le mezzali i favoriti sono Marin e Maleh. In attacco Baldanzi non è al 100%. Dovrebbe giocare con, a fianco, Caputo è uno fra Cancellieri e Cambiaghi.