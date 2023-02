Vlahovic contro Jovic. La Fiorentina sfida la Juventus

- Pubblicità -

Domenica 12 febbraio, ore 18.00, all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri feriti dalla penalizzazione contro una Fiorentina, reduce dalla sconfitta subita contro il Bologna, ed alla disperata caccia di punti per risalire la classifica. Arbitra Luca Massimi, della sezione di Termoli. Nessun tifoso viola dei gruppi organizzati parteciperà alla trasferta per protesta contro il caro biglietti.

Probabili formazioni

Doppia squalifica pesante per Vincenzo Italiano, che contro la rivale più odiata dovrà fare a meno di Igor e Mandragora: al fianco di Milenkovic, in difesa, spazio a Quarta, con Dodò e Biraghi a completare il pacchetto arretrato. Confermato Terracciano in porta. In mediana giocherà Amrabat con Duncan, mentre dietro all’unica punta Jovic dovrebbero giocare Gonzalez, Saponara e Barak.



La Juventus vuole tornare a vincere a Torino dopo la sconfitta rimediata contro il Monza.. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Miretti, Milik, Bonucci e Pogba. In porta è confermato Szczesny con Danilo, Bremer e Alex Sandro favoriti in difesa su Rugani e Gatti. Cuadrado dovrebbe avere la meglio su De Sciglio, a destra mentre Kostic agirà a sinistra con Fagioli, Locatelli e Rabiot a completare la mediana. In attacco Vlahovic titolare contro la sua ex squadra e con un altro ex, come Chiesa, che scalpita per cominciare dall’inizio e prova a insidiare Di Maria.