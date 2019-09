Sono i Green Day i primi ospiti di Firenze Rocks 2020: manca la conferma ufficiale, che arriverà domani, ma è praticamente sicuro che saranno loro a salire sul palco della Visarno Arena l’11 giugno 2020, per il secondo concerto estivo del loro mini tour in Italia. I biglietti per il concerto dei Green Day a Firenze Rocks saranno in vendita dal 25 settembre.

Green Day, il tour 2020 passa dall’Italia

La notizia è stata anticipata da Green Day Italy, la fan page italiana della band californiana. Quello a Firenze Rocks sarà il secondo concerto del loro tour in Italia dopo l’esibizione in programma la sera precedente, quella del 10 giugno, all’ippodromo Snai di Milano.

La conferma ufficiale avverrà domani, lunedì 16 settembre, giorno in cui l’organizzazione di Firenze Rocks aveva già comunicato che avrebbe annunciato i primi headliner dell’edizione 2020: “rovinato” l’effetto sopresa, si attende solo la scontata conferma dei Green Day.

Green Day a Firenze Rocks, i biglietti

E mentre si attende l’annuncio ufficiale, già ci si prepara alla corsa ai biglietti. Al momento si sa soltanto che i biglietti per il concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020 saranno in vendita a partire da mercoledì 25 settembre sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Non si conoscono ancora il prezzo e le possibili opzioni di acquisto. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.