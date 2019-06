Tra un concerto e l’altro di Firenze Rocks 2019, cosa c’è di meglio che un rinfrescante tuffo in piscina? Una delle principali novità dell’edizione di quest’anno è proprio l’accordo con la Piscina Le Pavoniere, pronta a diventare la vasca di tutti i rocker. E tra l’area concerti di Firenze Rocks e la piscina ci si sposta con le navette.

Le Pavoniere, un’oasi rock

La Piscina Le Pavoniere si trova all’interno del complesso omonimo de Le Pavoniere, che ospita anche un bar e un ristorante. È uno dei luoghi estivi più amati dai fiorentini, nel cuore del Parco delle Cascine, circondato da alberi secolari. Il complesso è situato proprio di fronte alla Visarno Arena e la piscina dista poche decine di metri dagli ingressi all’area concerti di Firenze Rocks 2019.

La vasca principale misura 33 metri di lunghezza per 16 di larghezza, con una profondità a crescere da 1,30 a 2,20 metri. Può ospitare un massimo di 400 bagnanti contemporaneamente.

La piscina di Firenze Rocks 2019

Quest’anno la piscina Le Pavoniere è aperta e accessibile anche per il pubblico del festival. Le modalità non sono state definite ancora nel dettaglio. Basta però un’occhiata alla mappa per capire che ci saranno delle navette per il trasporto dall’interno della Visarno Arena fino alla Piscina Le Pavoniere e ritorno verso Firenze Rocks 2019.

Il punto di partenza delle navette per la piscina si trova nella parte nord-ovest della Visarno Arena, davanti all’ingresso principale su via delle Cascine. La mappa di Firenze Rocks 2019.

Così, in attesa del proprio artista preferito, ci si potrà concedere un bagno, l’ideale in questa torrida anteprima di primavera.