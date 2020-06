Il nuovo Bonus Renzi aumenta a 100 euro: in busta paga da luglio 2020

Dal 1° luglio 2020 il cosiddetto Bonus Renzi aumenta e – dagli 80 euro di prima – diventa un nuovo bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40 mila euro, direttamente in busta paga: ecco a chi spetta, i nuovi beneficiari e come si fa il calcolo.

Non più “Bonus Renzi”: la nuova versione si chiamerà “trattamento integrativo della retribuzione” e sarà aggiunta in automatico alla busta paga luglio 2020, senza bisogno di far domanda. Ad occuparsene sarà il datore di lavoro per i dipendenti che rientrano nei requisiti. Anche il nuovo bonus da 100 euro non concorre al reddito imponibile Irpef.

Bonus Renzi, 100 euro in busta paga: a chi spetta

La nuova misura per la riduzione del cuneo fiscale che sostituisce il bonus Renzi è rivolta, come la precedente, ai lavoratori dipendenti e assimilati. In particolare, spetta a:

lavoratori dipendenti

soci di cooperative

lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi

collaboratori coordinati e continuativi

titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale

sacerdoti

lavoratori socialmente utili

percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e Naspi

Non a tutti però. Proprio come il bonus Renzi, per beneficiare del nuovo bonus sono previste soglie di reddito minimo e reddito massimo. Il reddito minimo è di 8.174 euro annui, vale a dire quello al di sotto del quale si rientra nelle “no tax area” per la quale sono previste altre misure come il reddito di cittadinanza. La soglia di reddito massimo per ricevere il nuovo trattamento integrativo resta la stessa del bonus Renzi, vale a dire 28000 euro annui.

La nuova legge estende però il bonus, in forma di detrazione fiscale, anche ai redditi più alti, fino a 40 mila euro. Anche se in forma ridotta, da 80 euro a diminuire via via che il reddito aumenta, fino ad azzerarsi.

Nuovo bonus Renzi da 100 euro: calcolo, reddito minimo e reddito massimo

Ricapitolando, la nuova versione del bonus Renzi in forma di detrazione fiscale fino a 100 euro si calcola su tre diverse fasce di reddito.