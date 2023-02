Smart working 2023: cosa cambia con la proroga per fragili e genitori di under 14

- Pubblicità -

Prosegue l’esame del decreto Milleproroghe da parte del Senato e vengono introdotte novità per la proroga 2023 dello smart working in favore dei lavoratori fragili e dei genitori con figli under 14: le regole sono diverse per i dipendenti privati e per quelli pubblici. Questa disparità si è venuta a creare dopo un emendamento approvato in commissione al Senato. Dunque, come successo dallo scoppio della pandemia in poi, la normativa del lavoro agile rischia di mutare ancora.

Smart working per i lavoratori fragili: la proroga per il 2023

Immunodepressi, malati oncologici, disabili gravi, chi soffre di scompenso cardiaco grave: per quanto riguarda il personale che, a causa delle proprie condizioni di salute, è più a rischio le regole sono le stesse sia per la pubblica amministrazione sia per il privato. La lista delle patologie è specificata nel decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio dell’anno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con l’approvazione della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 arriverà la proroga dello smart working per i lavoratori fragili fino al prossimo 30 giugno. Questo significa che potranno operare in modalità agile, anche con diverse mansioni da quelle originarie, ma senza diminuzione dello stipendio e senza la necessità di un accordo individuale. Questa possibilità era stata prevista fino al 31 marzo dalla legge di bilancio.

Smart working per i genitori di under 14: proroga solo del lavoro agile per i dipendenti privati

Lo smart working per chi ha figli sotto i 14 anni – scaduto alla fine dell’anno scorso e finora non rinnovato – viene reintrodotto fino al 30 giugno 2023, ma soltanto nel settore privato. Per quanto? Il numero di giorni di lavoro da remoto concessi ai genitori degli under 14 sarà definito durante la contrattazione collettiva con i sindacati.

Questa possibilità però non sarà più prevista per la pubblica amministrazione, a causa della difficoltà nel trovare fondi. È quanto emerso dalle modifiche effettuate in commissione al Senato. Per tutti gli altri lavoratori non scompare la possibilità di operare in smart working, ma saranno necessari accordi individuali tra il dipendente e il datore di lavoro.

Quando il decreto Milleproroghe 2023 arriva in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore

La discussione al Senato del Milleproroghe è in corso e poi il testo dovrà essere trasmesso alla Camera per l’approvazione finale della conversione in legge entro il 27 febbraio (quando scade la validità del decreto legge). A causa dei tempi stretti difficilmente potranno essere introdotte modifiche nell’altro ramo del Parlamento, tant’è che il governo ha preannunciato la volontà di porre la fiducia a Montecitorio, “blindando” la versione che arriverà da Palazzo Madama. Rimangono però molti nodi da sciogliere al Senato, visto che il provvedimento comprende temi tra i più diversi. Tra tutti la proroga delle concessioni balneari, per evitare che vadano all’asta come indicato dalla tanto discussa direttiva Bolkestein.

Secondo quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati la fiducia dovrebbe essere posta martedì 21 febbraio per essere votata dall’aula il giorno dopo. L’approvazione finale della conversione in legge del decreto Milleproroghe, comprese le norme sulla proroga dello smart working 2023 per lavoratori fragili e genitori di under 14, è calendarizzata al momento il 23 febbraio. In seguito il testo definitivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il Milleproroghe, “rivisto” dal Parlamento, entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio.