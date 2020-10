L’Insolita Trattoria Tre Soldi di Firenze: quando il piatto trae in inganno

“Niente è come sembra, niente è come appare” cantava Battiato. Lo sa bene anche Lorenzo Romano, giovane chef, classe ‘89 che ha trasformato lo storico ristorante di famiglia Tre soldi di via D’Annunzio a Firenze, nell’Insolita trattoria.

Insolita di nome e di fatto: qui i piatti non hanno niente di canonico o ordinario e sono una continua sorpresa per gli occhi e per il palato. La passione di Lorenzo è travolgente “Ho studiato al classico e poi a Giurisprudenza – racconta – ma fin da piccolo sono stato al fianco prima di mio nonno e poi di mio padre per apprendere e approfondire le basi della gastronomia toscana. Quando poi ho capito che era questa la mia strada, ho ricominciato a studiare e a sperimentare.”

Il menù non convenzionale dell’Insolita Trattoria Tre soldi a Firenze

La piccola cucina di 7 metri quadri è il suo laboratorio dove le creazioni, a suon di prove e calibrazioni, prendono forma, camuffando ingredienti inaspettati e travolgendo il commensale in un percorso gastronomico assolutamente inaspettato e divertente.

Ciliegie che in realtà sono polpette di fegatini ricoperte di amarena con il picciolo in cioccolato, una tartare di manzo in cui il tuorlo d’uovo è una sferificazione di mango. Neanche la carbonara è la stessa di sempre, perché realizzata con crema pasticcera salata e il tuorlo d’uovo grattato come fosse bottarga. Il vero cavallo di battaglia però si chiama Ceci n’est pas un tomate: sul vostro tavolo arriverà un pomodoro su un letto di “terriccio”. No, niente è come sembra, niente è come appare… ma spoilerare cosa nasconde al suo interno rovinerebbe l’effetto sorpresa.

Info utili

L’insolita trattoria Tre soldi

Via Gabriele D’Annunzio 4r/a – Firenze (zona Coverciano)

Tel. 055.679366, mail [email protected]

Qui il sito ufficiale

