La classifica della Serie A: nuovo calendario e orari delle partite

C’è la Juventus in testa con 63 punti. La Lazio seconda, a un solo punto di distanza. L’Inter, non ancora fuori dai giochi, a quota 54. E poi Atalanta, Roma, Napoli e Milan nel pieno della lotta per le coppe europee. Il 20 giugno si riparte: oggi si conoscerà il calendario e i nuovi orari della partite, ma qual è la classifica della Serie A 2019 – 2020 aggiornata al momento della ripresa? Si parte il 20 giugno con i recuperi della 25° giornata, dal 22 al 24 giugno la 27° giornata di Serie A.

Sarà un vero tour de force, con dieci giornate ancora da disputare, più quattro gare da recuperare e tre partite per assegnare la Coppa Italia. Un totale di 127 partite, il tutto in piena estate, giocando ogni tre o quattro giorni. L’ultima tranche di campionato avrà un calendario completamente diverso dal solito e anche la classifica della Serie A è forse destinata a risentirne.

I nuovi orari delle partite di Serie A

Giocare in pieno luglio non è come farlo d’inverno. Impensabile scendere in campo alle tre del pomeriggio, quando le temperature potrebbero sfiorare anche i 40 gradi. La Lega sta pensando di distribuire le partite su tre fasce e i nuovi orari della Serie A potrebbero essere quelli delle 17.15, delle 19.30 e il posticipo con fischio d’inizio addirittura alle 21.45. Ma le partite pomeridiane sono tutte da confermare, visto che l’orario non ha incontrato il gradimento dei giocatori. Considerando anche che si dovrà giocare almeno due volte a settimana.

La classifica della Serie A di calcio 2019 – 2020 prima della ripresa

Con dieci giornate ancora da giocare la corsa allo Scudetto è ancora più aperta che mai. La Juventus si presenta da capolista alla ripresa del campionato, ma il vantaggio sulla Lazio, vera sorpresa della stagione, è di un solo punto. Con lo scontro diretto ancora da giocare, in programma a Torino nella 24° giornata, probabilmente il 18 o 19 luglio.

Più arretrata, ma ancora con qualche margine per tornare nella corsa Scudetto, l’Inter, terza con 54 punti, otto in meno della Lazio. Restano poi da assegnare i posti per l’Europa. Atalanta, Roma e Napoli puntano alla Champions League, con Milan, Verona, Parma e Bologna in lotta per chiudere nelle prime sei posizioni e accedere almeno all’Europa League.

Discorso a parte sul versante opposto della classifica della Serie A 2019 – 2020. Per Spal e Brescia la strada riparte tutta in salita con, rispettivamente, otto e dieci punti da recuperare sulla zona salvezza. Con almeno altre cinque squadre – Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa e Lecce – ancora costrette alla lotta per evitare la retrocessione.

Di seguito, la classifica della Serie A aggiornata prima della ripresa del campionato.

POS SQUADRE PT G V N P GF GS DR 1 Juventus 63 26 20 3 3 50 24 26 2 Lazio 62 26 19 5 2 60 23 37 3 Inter 54 25 16 6 3 49 24 25 4 Atalanta 48 25 14 6 5 70 34 36 5 Roma 45 26 13 6 7 51 35 16 6 Napoli 39 26 11 6 9 41 36 5 7 Milan 36 26 10 6 10 28 34 -6 8 Verona 35 25 9 8 8 29 26 3 9 Parma 35 25 10 5 10 32 31 1 10 Bologna 34 26 9 7 10 38 42 -4 11 Sassuolo 32 25 9 5 11 41 39 2 12 Cagliari 32 25 8 8 9 41 40 1 13 Fiorentina 30 26 7 9 10 32 36 -4 14 Udinese 28 26 7 7 12 21 37 -16 15 Torino 27 25 8 3 14 28 45 -17 16 Sampdoria 26 25 7 5 13 28 44 -16 17 Genoa 25 26 6 7 13 31 47 -16 18 Lecce 25 26 6 7 13 34 56 -22 19 Spal 18 26 5 3 18 20 44 -24 20 Brescia 16 26 4 4 18 22 49 -27

La Coppa Italia

Sembra ormai certo che il calcio giocato ripartirà con la Coppa Italia il 13 giugno. In particolare, con le due semifinali di ritorno della Coppa Italia, da giocare tra il 13 e il 14 giugno 2020: le partite sono Napoli-Inter e Juventus-Milan. La finale della Coppa Italia 2020 si giocherà il 17 giugno.

Il nuovo calendario delle partite di Serie A

Con la brusca interruzione del campionato a causa dell’emergenza coronavirus, sono rimaste cinque partite da recuperare. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Si ripartirà a giocare proprio da quelle, con una sorta di giornata aggiuntiva. In modo da riallineare tutte le 20 squadre della Serie A nel nuovo calendario della stagione 2019 – 2020, che ripartirebbe qualche giorno dopo dalla 27° giornata.

Si riparte il 19 giugno dal recupero di Atalanta – Sassuolo

I recuperi della 25° giornata di Serie A si giocheranno il 19, 20 e 21 giugno, la prima giornata vera e propria è in programma dal 22 al 24 giugno. Per poi continuare seguendo il regolare programma dalla giornata successiva. La prima partita confermata è Atalanta – Sassuolo del 19 giugno.

Ecco l’ipotesi più accreditata sul nuovo calendario della Serie A.

20-21 giugno: recuperi 25° giornata

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

23-24 giugno: 27° giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

27-28 giugno: 28° giornata

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

30 giugno-1 luglio: 29° giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

4-5 luglio: 30° giornata

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

7-8 luglio: 31° giornata

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

11-12 luglio: 32° giornata

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

14-15 luglio: 33° giornata

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

18-19 luglio: 34° giornata

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

21-22 luglio: 35° giornata

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

25-26 luglio: 36° giornata

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

28-29 luglio: 37° giornata

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

1-2 agosto: 38° giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina