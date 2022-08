Andare in spiaggia in Liguria è caro?

Pubblicità

Uno dei leit motiv di questa calda estate 2022 è rappresentato dall’aumento dei prezzi di alcuni beni e servizi. Anche decidere verso dove recarsi per qualche giorno di relax non richiede più il solo uso di una carta geografica, ma anche quello di una calcolatrice.

In questo la Liguria ci viene incontro perché oltre alle località balneari preferite dal turismo di elite ne esistono decine e decine bellissime davvero alla portata di tutti.

Pubblicità

Il nostro viaggio parte con la scelta di case e appartamenti vacanza in Liguria dopodiché siamo pronti per muoverci alla ricerca di tutto quello che è in grado di offrire il territorio circostante.

Partiamo dal Ponente, senz’altro più a buon mercato del Levante; se escludiamo Sanremo e Bordighera, Alassio e l’accoppiata Noli e Varigotti, sono diverse le spiagge davvero utilizzabili a prezzi corretti. Spiagge curate, attrezzate ricche di servizi anche di ristorazione.

Pubblicità

Proseguiamo segnalando Finale Ligure, Varazze, Celle Ligure, Albenga e perché no Varigotti che, insieme ad Alassio, ospita una delle più importanti spiagge sabbiose, tipologia non particolarmente diffusa lungo il litorale ligure costituito principalmente da cale, baie, scogli e arenili di ciottoli.

A Levante i panorami mozzafiato si alternano a spiagge celebri: quelle di Sestri e Portofino, ma anche Cavi di Lavagna e Monterosso. Continuare nell’elenco si rischierebbe di far torto a molti; pensate che la Liguria si sviluppa in quasi quattrocento chilometri di litorale dove il turista può restare incantato dalle prelibatezze enogastronomiche dai profumi e sapori del mare e dal cuore dei borghi perfettamente conservati.

Pubblicità

Che la scelta cada sulla provincia di Imperia, passando per Savona e Genova, oppure che decidiate di muovervi partendo da LaSpezia ogni spiaggia, lido e caletta è semplicemente speciale e unica! Questa è la forza e insieme l’unicità della proposta ligure per un turismo consapevole e al prezzo giusto per 365 giorni all’anno.