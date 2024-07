Cosa serve per tingere i capelli: tutto ciò che devi sapere

Tingere i capelli è un’arte che unisce creatività e tecnica, trasformando il nostro aspetto e riflettendo la nostra personalità. Che tu voglia coprire i primi segni di capelli bianchi, cambiare look per una stagione, o semplicemente esprimere un lato diverso della tua personalità, le tinte per capelli offrono infinite possibilità. Tuttavia, per ottenere risultati professionali e duraturi, è essenziale conoscere e utilizzare gli strumenti e i prodotti giusti.

In questo testo esploreremo tutto ciò che devi sapere per tingere i capelli, dalle preparazioni iniziali agli strumenti indispensabili, fino ai consigli per mantenere il colore sempre carico e luminoso.

Cosa serve per tingere i capelli a casa

La colorazione dei capelli a casa è una pratica sempre più diffusa grazie alla comodità e all’economicità che offre. Tuttavia, per ottenere risultati soddisfacenti ed evitare errori, è fondamentale seguire alcune linee guida e utilizzare i giusti strumenti e prodotti. A volte molti degli strumenti necessari sono presenti nel pack, tuttavia non è sempre così, quindi ecco tutto ciò che serve per tingere i capelli a casa con successo.

Strumenti e prodotti necessari

Colorazione per capelli: scegli una colorazione di qualità che si adatti alle tue esigenze. Esistono colorazioni permanenti, semipermanenti e temporanee, ciascuna con caratteristiche specifiche in termini di durata e copertura.

Pennello per tinta: un pennello applicatore è essenziale per distribuire uniformemente il colore sui capelli. Può sembrare un dettaglio, ma un’applicazione precisa fa la differenza nel risultato finale.

Ciotola per mescolare il colore: utilizza una ciotola di plastica o vetro per mescolare la tintura. Evita il metallo, che può reagire con i componenti chimici della tintura.

Guanti: proteggi le tue mani dai pigmenti e dalle sostanze presenti nel composto indossando guanti durante tutto il processo di applicazione del colore sui capelli.

Mantella protettiva: indossa una mantella o una vecchia t-shirt per proteggere i vestiti dalle macchie di colore.

Pettine a denti larghi: un pettine aiuta a distribuire uniformemente la tintura sui capelli e a districare eventuali nodi.

Clip per capelli: usa le clip per dividere i capelli in sezioni e lavorare con precisione, assicurando che ogni ciocca venga coperta dal colore in modo uniforme.

Preparazione

Patch test: prima di applicare qualsiasi prodotto di colorazione, effettua una prova allergica 48 ore prima, applicando una piccola quantità di colore sulla pelle per verificare eventuali reazioni o fastidi alla tinta.

Preparazione dei capelli: i capelli devono essere puliti e asciutti. Evita di lavarli immediatamente prima della colorazione ma non far passare troppo tempo tra lo shampoo e il momento della colorazione.

Preparazione della postazione di lavoro: proteggi le superfici intorno a te con vecchi asciugamani o giornali. Assicurati di avere tutti gli strumenti a portata di mano.

Procedura di colorazione

Mischiare la tinta: segui attentamente le istruzioni riportate sulla confezione della colorazione. Misura accuratamente i componenti e mescolali nella ciotola fino a ottenere una miscela omogenea.

Applicazione del colore: dividi i capelli in sezioni con l’aiuto delle clip. Inizia dall’attaccatura dei capelli, lavorando dalla parte posteriore verso quella anteriore. Usa il pennello per applicare il colore dalle radici alle punte, assicurandoti di coprire ogni ciocca.

Tempo di posa: lascia agire la tinta per il tempo indicato nelle istruzioni. Non prolungare o ridurre il tempo di posa per evitare risultati indesiderati.

Risciacquo e trattamento: trascorso il tempo di posa, risciacqua abbondantemente i capelli con acqua tiepida fino a quando l’acqua diventa limpida. Applica il balsamo o il trattamento post-colorazione incluso nel kit per nutrire e idratare i capelli.

Una volta raggiunto il colore desiderato, è fondamentale adottare alcune abitudini per mantenere il colore vivace e duraturo. Usa shampoo e balsami specifici per capelli colorati, evita lavaggi troppo frequenti e, quando possibile, utilizza acqua tiepida invece di quella calda. Limita l’uso di strumenti termici come piastre e arricciacapelli, e quando li usi, applica sempre un termoprotettore. Proteggi i capelli dal sole e dal cloro con cappelli o prodotti specifici durante l’estate. Con questi accorgimenti, potrai godere a lungo del tuo nuovo colore, mantenendo i capelli luminosi.