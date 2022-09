Arreda la tua casa con i profumatori per l’ambiente: il tocco di classe e personalità che ti serviva

I profumatori per ambiente sono a tutti gli effetti dei complementi di arredo, proprio come quelli che solitamente si trovano nei negozi di settore o nei cataloghi che puoi consultare su FeelDesign. Ovviamente, si tratta di profumatori di design che svolgono una doppia funzione: quella di sprigionare nell’aria note olfattive che arricchiscono e impreziosiscono la casa e quella di arredare come soprammobili di design piccoli spazi. Gli odori in una casa, così come in un ufficio, sono in grado di evocare ricordi o imprimerli nella memoria. Una casa maleodorante lascia un brutto ricordo in chi la visita. Allora perché non renderla accogliente e rilassante grazie all’uso di profumatori di design per l’ambiente dalle raffinate profumazioni, non invadenti né fastidiose, ma sufficienti per mettere a proprio agio se stessi e gli ospiti.

Ogni stanza una fragranza

Come per qualsiasi complemento d’arredo anche i profumi, le fragranze, gli aromi usati per gli ambienti devono adeguarsi allo spazio e allo stile dell’abitazione. Il profumatore che eroga e sprigiona le fragranze deve essere adeguato all’ambiente anche in senso estetico e sapersi integrare con discrezione nell’ambiente in cui è collocato. Elettrico, a pile, a spruzzo, le modalità di erogazione sono varie e anche queste è bene che vengano adattate ai vari ambienti sia in base allo stile che alla modalità di erogazione. Nelle zone living e nei salotti, sono ideali gli erogatori soprammobile che si addicano allo stile del living.

Anche le profumazioni si devono scegliere in base alle stanze ed è giusto che ogni ambiente abbia la sua profumazione: nelle camere da letto sono da prediligere gli aromi che infondono tranquillità e inducono il rilassamento, quindi sono ideali le essenze floreali come la lavanda, i fiori d’arancio, il bergamotto.

In bagno, cucina e lavanderia è consigliabile una fragranza decisa e fresca come quelle marine o a base di muschio bianco. Nello studio o nei luoghi di lavoro, è importante scegliere aromi che favoriscono la concentrazione come l’arancia e la verbena. Ideali nel salotto o nella zona di accoglienza, sono le fragranze calde e familiari come la cannella, la vaniglia, il caramello o i profumi fruttati.

Esistono brand specializzati nella creazione di profumatori di design

Consapevoli dell’importanza di trasmettere anche con le essenze, la personalità di chi abita in una casa, molti brand di profumazione per l’ambiente si sono specializzati nella realizzazione di prodotti, erogatori e profumi ideati per i vari ambienti casalinghi o di ufficio. Si tratta di prodotti di design, soprattutto, perché la maggior parte effondono le fragranze nell’aria semplicemente per evaporazione e quindi necessitano di essere esposti e posizionati in modo anche strategico per diffondere al meglio le fragranze nell’aria. Anche i materiali sono importanti e fanno la differenza sia in termini di capacità effusiva che in termini di decorazione: erogatori e profumatori in porcellana, ceramica, alabastro sono tra i più preziosi e ricercati. È sufficiente riempire i contenitori con il profumo che si ama e grazie a un elemento decorativo in carta di gelso collegato a un cordoncino che si impregna, rilascia il profumo gradatamente e a lungo. La durata dipende dalle dimensioni del profumatore, l’elemento che si impregna dell’odore può essere cambiato e sostituito per poter anche cambiare nel tempo la profumazione.