Conti correnti, impennata di sottoscrizioni online dopo il lockdown

Dopo l’emergenza sanitaria che ha imposto il distanziamento sociale e l’obbligo di rimanere a casa per due mesi, si registra una forte crescita di sottoscrizione dei conti correnti online.

Una pratica sempre più seguita dagli italiani, soprattutto per ragioni di praticità e comodità.

Sottoscrivendo un conto corrente online, infatti, è possibile avvalersi di servizi come l’internet banking, che consente di monitorare costantemente i propri conti o gestire le operazioni bancarie anche attraverso smartphone.

Ma i veri vantaggi di un conto corrente online riconosciuti dagli i italiani sono legati all’assenza di spese accessorie connesse alla gestione del conto, come canone mensile o commissioni sulle operazioni.

Proprio la disponibilità del servizio internet banking, infatti, consente alle banche di abbattere quasi del tutto i costi del personale allo sportello e di gestione delle filiali, garantendo un risparmio anche ai clienti in un’ottica di reciproca convenienza.

I conti correnti online, inoltre, vengono gestiti in totale sicurezza, poiché l’accesso ai servizi via web viene generalmente effettuato attraverso il riconoscimento a due fattori.

Proprio in virtù di tutti questi aspetti positivi UBI Banca ha elaborato una formula specifica per la sottoscrizione di un conto corrente zero spese online.

UBI Conto non prevede infatti l’applicazione del canone mensile per i primi 24 mesi, se viene sottoscritto online.

A questo è associata anche la Carta di debito Libramat, per effettuare prelievi in tutti gli sportelli ATM del gruppo, sia in Italia che all’estero, oltre ai pagamenti online.

In più, è possibile accedere ai servizi di Internet Banking del circuito UBI, propedeutico alla sottoscrizione del conto online.

