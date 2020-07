Continua la crescita esponenziale del commercio online: l’importanza del packaging e delle spedizioni

Il lockdown ha favorito la digitalizzazione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda le vendite online. Nel periodo di quarantena gli e-commerce hanno rappresentato una delle pochissime soluzioni per fare shopping, e in fase di post-lockdown, la predisposizione ad acquistare sul web è aumentata.

Gli italiani infatti hanno iniziato ad apprezzare sempre di più questa pratica, acquistando con uno smartphone o un pc i prodotti e vedendoseli recapitare direttamente a casa.

I dati Istat hanno analizzato l’andamento delle vendite al dettaglio relative agli ultimi 3 mesi, cioè quelli in pieno periodo di pandemia. Le vendite al dettaglio, nel mese di maggio 2020, hanno fatto registrare un aumento del 24,3% in valore e del 25,2% in volume rispetto al mese di aprile.

Questa tendenza positiva è stata favorita soprattutto dall’aumento della richiesta di beni non alimentari, cresciuti del 66,3% in valore e del 66,6% in volume. I settori che hanno beneficiato di una notevole crescita sono le dotazioni per l’informatica, le telecomunicazioni, la telefonia (12,4%) e l’utensileria per la casa e ferramenta (5,6%).

Dati che indicano un massiccio utilizzo di dispositivi elettronici ed un maggiore interesse per l’hobbistica ed i lavori in casa, tra le poche valvole di sfogo per gli italiani nel periodo di quarantena. Calano leggermente i beni alimentari che hanno subito una riduzione dell’1,4% in valore e dell’1,6% in volume.

In generale il commercio elettronico ha fatto registrare un vero e proprio boom, con un aumento del 41,7%. Le vendite al di fuori dei negozi sono invece calate del 23%. Fare e-commerce in modo strutturato ed intelligente è quindi prioritario per chi vuole spingere le vendite online. Bisogna quindi prestare la massima attenzione all’organizzazione, alla logistica ed alle spedizioni, che devono fornire risposte adeguate alla luce delle nuove esigenze dei consumatori.

Nello specifico il packaging ha assunto un ruolo centrale nel mondo degli e-commerce. Innanzitutto deve assicurare il perfetto stato di conservazione del prodotto, affinché possa resistere ad eventuali urti e cadute per preservarne le funzionalità. Inoltre è preferibile prestare attenzione anche all’aspetto estetico, offrendo così un servizio completo sia da un punto di vista pratico che di design.

Tra gli imballaggi più utilizzati ci sono le scatole di cartone come ad esempio quelle di RAJA, che oltre a garantire una protezione a 360° al prodotto, possono essere anche personalizzate e brandizzate secondo le preferenze del cliente. L’offerta di RAJA comprende modelli molto diversi nel design e nelle dimensioni come scatole di cartone a un’onda, a due onde e a tre onde.

All’occorrenza sono disponibili anche le scatole bianche, ideali per conferire un tocco chic ed elegante alla spedizione, oppure scatole a 3 onde che offrono maggior supporto e protezione agli oggetti fragili.

Informazione pubblicitaria