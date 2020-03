Coronavirus, ecco le iniziative messe in atto da Fastweb

L’emergenza coronavirus ha paralizzato l’Italia; da un giorno all’altro il Bel Paese e la maggior parte degli italiani si è fermata e questa situazione ha avuto un impatto molto forte e significativo sulla vita di tutti noi, facendoci vivere sensazioni mai vissute prima d’ora.

In momenti come questi avere al proprio fianco i propri affetti più cari è indispensabile, ma quando non è possibile averli con sé fisicamente, come sta accadendo a molti in questi giorni, ecco che vengono in nostro aiuto la tecnologia, gli smartphone e i gestori telefonici.

Sono numerose le compagnie telefoniche che hanno risposto all’appello di solidarietà digitale lanciato dal ministro per l’Innovazione Paola Pisano che ha invitato i gestori a sostenere i propri clienti con le modalità che ritenevano più opportune.

Da Fastweb 1 milione di Giga

Fastweb ad esempio, ha deciso di offrire alla propria community 1 milione di Giga per alleviare le sofferenze che questo momento difficile sta causando dal punto di vista lavorativo, scolastico, ma soprattutto sociale.

Dalle ore 12 del 13 marzo sono già oltre 800.000 i Giga gratuiti consumati dai clienti Fastweb, il tutto senza scalare platfond dati della loro offerta (puoi visualizzare il contatore qui). Quando verrà raggiunto il milione i clienti torneranno ad utilizzare automaticamente il traffico incluso nella propria offerta, ma nel frattempo avranno percepito tutto il sostegno di Fastweb in questo momento complicato.

Come tutte le grandi realtà anche Fastweb tutela i propri dipendenti: attraverso procedure collaudate di business continuity che hanno consentito di remotizzare le attività, che ora vengono svolte da casa, per garantire la continuità del servizio a famiglie e imprese tutelando allo stesso tempo i lavoratori.

La donazione per il sistema sanitario

Ma le iniziative di Fastweb non finiscono qui. Infatti, l’azienda di telecomunicazioni ha deciso di fare la propria parte e sostenere il sistema sanitario nazionale donando 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in queste settimane stanno lavorando senza sosta contro il coronavirus. Il Policlinico di Milano, l’Istituto Spallanzani di Roma e il Policlinico di Bari sono dunque i destinatari dei fondi di Fastweb che saranno impiegati per l’acquisto di macchinari, di materiale sanitario e per l’allestimento di nuovi posti in terapia intensiva dove migliaia di persone stanno lottando per sconfiggere il Covid-19.