Da Firenze a Milano, da Torino a Trieste: non conosce confini il successo della cannabis legale a domicilio

Ci sono numeri che fotografano un successo: quando parliamo della coltivazione di canapa raccontiamo di un settore che occupa circa 10mila addetti, 1500 nuove aziende di trasformazione e commercializzazione, 800 nuove aziende agricole per un fatturato annuo di 150 milioni di euro in costante crescita. Dell’incremento delle vendite di “cannabis light” durante il lockdown se ne è abbondantemente parlato e il merito va ascritto anche alla grande professionalità degli operatori di settore.

Da alcuni anni società come JustMary si occupano di consegnare a casa, in totale sicurezza e in modalità riservata, prodotti eccellenti, totalmente legali, garantendo la massima qualità naturale e biologica, assortimento e disponibilità costante di prodotto. JustMary è da sempre leader incontrastato nel settore, dispone di un servizio di delivery serale a Milano, Torino, Roma e Firenze e raggiunge ogni luogo in Italia e in Europa attraverso corriere in 24/48 ore.

Il sito è completo, facile da utilizzare e basta leggere le recensioni di migliaia di clienti entusiasti dei prodotti e del servizio per capire i perché di un successo che ormai non conosce confini; e non è tutto: JustMary ,azienda guidata saldamente da Matteo Moretti, punta ad essere la prima società di cannabis delivery a essere quotata in borsa in Italia e in Europa ed è proprio grazie all’intraprendenza di imprenditori come Moretti che la canapa italiana è tornata ad essere il volano per una ripresa economica legata alla sostenibilità, alla green economy coinvolgendo prevalentemente giovani imprenditori agricoli

Anche Firenze ha premiato negli ultimi mesi la varietà dei prodotti proposti da Justmary, tutti di altissima qualità, tutti legali e naturali e dotati di un’attestazione unica in Italia: Coqualab ha infatti certificato la nuova linea Justmary Origin e PinUp garantendo l’assenza di metalli pesanti e pesticidi.

In collaborazione con La Posta dei Naviganti