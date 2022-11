“Fotografare il suono”, il racconto per immagini di Carlo Cantini

- Pubblicità -

“Il fotografo ha sempre a che fare con qualcosa di invisibile. Ha i suoi codici per tirar fuori qualcosa che non si potrebbe vedere. E tuttavia è sempre una sfida”, dice Carlo Cantini, il decano dei fotografi fiorentini, che nei suoi sessant’anni di attività si è affermato a livello nazionale ed internazionale. E stavolta l’impresa è stata quella di trasformare il suono in immagini. Fotografare il suono. Un viaggio audiofilo è titolo del libro che esplora la storia di un’azienda toscana, la Gold Note di Montespertoli, ormai riconosciuta come punto di riferimento nel settore audio High-End. Il volume è edito da La Casa Usher.

Il racconto fotografico

Per realizzare il reportage, Cantini ha trascorso mesi a contatto con chi il suono lo “tocca” ogni giorno attraverso gli impianti di riproduzione, documentando le fasi di creazione di oggetti complessi e le pratiche di ascolto della comunità di riferimento, cosiddetti audiofili. “Ogni audiofilo ha il suo rito, ha la sua collezione, ha arredato la sala d’ascolto a modo suo – racconta -. Ha le sue idee su come l’impianto deve suonare un determinato disco. Fotografando questi riti, con le loro pose, le emozioni che liberano, la concentrazione che richiedono, mi è sembrato davvero di star fotografando il suono”.

La presentazione del libro

- Pubblicità -

Il libro Fotografare il suono. Un viaggio audiofilo sarà presentato venerdì 25 novembre, alle ore 18, alla Galleria Immaginaria (via Guelfa 22 a/r) dai curatori e da Maurizio Aterini.