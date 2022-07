Gli effetti del fumo di sigaretta sul tuo organismo

Tutti conoscono gli effetti dannosi delle sigarette, almeno in linea teorica. Ma ci sono molte persone che continuano a fumarle nonostante la disponibilità di informazioni facilmente comprensibili sui danni che provocano alla salute, che riassumiamo in questa sede.

Cosa succede nel tuo corpo quando fumi?

Il nostro corpo non è progettato per elaborare il fumo delle sigarette. Quando espiri, il fumo ti entra negli occhi, nel naso e nella gola, causando un immediato senso d’irritazione. Sai perché questo accade? Perché il corpo si difende dagli effetti tossici del fumo di sigaretta. Il fumo danneggia anche le cellule migranti che si trovano nei polmoni e che svolgono la funzione di eliminare qualunque particella estranea negli alveoli. Molto di ciò che vedi si trasforma in catrame, una sostanza non troppo dissimile da ciò che si utilizza per lastricare strade o autostrade. Quando espiri, solo il 30% del catrame che è entrato nei tuoi polmoni ritorna nell’atmosfera. Il resto rimane dentro di te. Si attacca alla gola e ai polmoni e vi permane, a causa della sua consistenza gommosa.

Gli effetti del fumo di sigaretta sul cuore

Il fumo di sigaretta costringe il tuo cuore a generare fino a 36mila battiti in più al giorno. Può inoltre causare delle irregolarità cardiache, e persino delle patologie che in molti casi possono rivelarsi incurabili. Il monossido di carbonio prodotto quando fumi abbassa il livello di ossigeno nel sangue. Poiché le tue cellule hanno bisogno di ossigeno, il tuo cuore batte più velocemente per fornirglielo.

Non solo una questione di salute

Il fumo è una pratica tuttora accettabile, ma sempre meno tollerata anche a causa dell'odore, oltre che della cenere difficile da ripulire dai luoghi in cui si è ancora autorizzati a fumare. Inoltre, a causa della crisi economica globale, le sigarette diventeranno sempre più costose.