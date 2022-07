Illuminare la casa, valutiamo con attenzione le scelte naturali

Quando si arreda la casa, è importante tenere nella massima considerazione l’illuminazione.

La corretta collocazione dei punti luce, e la scelta dei supporti, diventano un elemento essenziale per rendere gli ambienti accoglienti e confortevoli. Illuminare la casa con gusto, valutando un progetto d’insieme, contribuisce a creare le giuste atmosfere, per rendere perfetti i momenti da vivere fra le mura domestiche.

La luce naturale, un interessante valore aggiunto

Poter godere di ambienti inondati di luce naturale, offre un interessante valore aggiunto. Per questo è importante fruire di ampie vetrate, da tenere perfettamente pulite per consentire alla luce di entrare agevolmente. Essenziale lasciare libero lo spazio davanti alle finestre per far fluire la luce durante il giorno, così come collocare tendaggi leggeri e trasparenti, che limitano al minimo l’effetto coprente.

Nell’illuminazione degli ambienti giocano un ruolo essenziale anche le porte a vetri, perché consentono alla luce di filtrare, illuminando anche eventuali corridoi ciechi, che non dispongono di finestre. Poter abbattere pareti divisorie, per dare luce a una stanza che non ha punti luce naturali, può essere una soluzione estetica davvero gradevole.

Le candele decorative, perfette per illuminare interni ed esterni in maniera estremamente naturale e sostenibile

Di grande atmosfera la disposizione nei vari ambienti di candele particolari, che completano l’arredamento di un locale, decorano con gusto, abbelliscono le stanze e regalano un tocco in più, per poter vivere momenti davvero speciali.

Nella scelta delle candele è importante considerare l’area dove si valuta di collocarle. Ad esempio in sala da pranzo sono perfette per adornare la tavola, e creare un’atmosfera rilassante in occasione di una cena romantica, per rendere conviviale un evento, oppure per fare da eleganti segnaposto.

In camera da letto le candele trovano spazio sui mobili, sulle mensole o sui comodini, l’importante è non esagerare spargendole ovunque. Essenziale collocarle con gusto, magari riparate da una cupola in vetro, o adagiate in un contenitore porta candele. La luce soffusa delle candele in camera da letto crea un’atmosfera rilassante e romantica.

Impossibile dimenticare l’effetto relax che assicurano le candele se collocate nella stanza da bagno. La sera, potersi godere un bagno rilassante al bagliore di alcune candele accese attorno alla vasca, ci permette di chiudere in bellezza una giornata particolarmente faticosa. Meglio se si propende per candele di media-grande dimensione, colorate e dal profumo inebriante, oppure si considerano soluzioni più piccole, come quelle galleggianti, dall’effetto scenico assicurato, perfette se adagiate a sfioro in una ciotola d’acqua.

Facile abbellire una terrazza, o un giardino, sistemando opportunamente le candele, pensate appositamente per gli spazi esterni. Possiamo scegliere di adagiarle su un tavolino, oppure fruire di grosse lanterne in vetro e metallo da sistemare sul perimetro dell’area all’aperto. Interessanti e coinvolgenti anche le soluzione da appendere.

Le candele non sono solo un ottimo complemento d’arredo all’interno di una stanza, o di un’area esterna, ma profumano un ambiente, rendendolo piacevole.

Se avete intenzione di scegliere soluzioni davvero particolari, non resta che scorrere le migliori selezioni, di cui disporre facilmente anche su internet, dove acquistare in tutta comodità, per poi ricevere direttamente al proprio domicilio.