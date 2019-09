Marignolle con 15mila metri quadri di club sulle colline di Firenze, Conti in centro a due passi dal Duomo e Proxima B a Prato: in poche parole Klab. Non chiamatela però semplicemente palestra. Certo ci sono le sale attrezzate, i personal trainer e i corsi, dalle proposte più “convenzionali” alle attività all’ultimo grido, ma tutto intorno esiste un mondo di benessere con piscine, spa, beauty farm, ambienti dove rilassarsi anche in compagnia.

Non solo una palestra

Klab compie 20 anni: il primo wellness center ha aperto i battenti il 9 settembre 1999 a Firenze, da allora la filosofia di questa grande famiglia del fitness non è cambiata. L’obiettivo è offrire un servizio completo per restare in forma, grazie alla consulenza di personale specializzato, all’interno di ambienti curati nei minimi dettagli, perché il benessere psicofisico passa anche da qui, senza rinunciare a servizi su misura.

Si va dalle analisi antropometriche specifiche, ad esempio con la bilancia impedenziometrica che dice tutto sulla forma fisica (massa grassa, massa magra, acqua), fino ai centri benessere che offrono sauna, hammam, idromassaggio, zone massaggio. La novità 2019, a Marignolle, è poi Beauty Klab, un centro estetico dedicato ai trattamenti benessere, viso e corpo grazie a un team di professionisti che collabora con il Centro Chirurgico Fiorentino con metodi di estetica rigenerativa avanzata.

“Klab in questi 20 anni è cresciuta insieme ai suoi soci, che ringraziamo per averci accompagnato in questo percorso – dice l’amministratore delegato di Klab Cristiano Paolini – lavoreremo perché le nostre attività e i nostri servizi riescano ancora di più nell’obiettivo di soddisfare e far star bene i nostri soci, sotto tutti i punti di vista.”

Le piscine e i corsi di Klab a Firenze e Prato

Klab di Marignolle e Proxima B di Prato mettono inoltre a disposizione piscine interne per sport in acqua, attività dedicate a donne in dolce attesa o neo-mamme, lezioni di acquaticità per bimbi, corsi di nuoto e agonismo con le squadre master, mentre d’estate sulle colline di Firenze aprono anche le piscine esterne con un grande parco.

Molto gettonati i corsi nei 3 club, con un palinsesto per tutti i gusti e per tutte le esigenze che va dalla mattina alla sera. Ci sono le attività olistiche come i tanti stili di yoga (hatha, ashtanga, flow, flex fitness, power), la ginnastica posturale, pancafit e il pilates; i corsi di tonificazione, ad esempio gag, fitball e bootcamp; le attività coreografiche, dalla zumba al sambafit fino allo step; le discipline speciali, box e running.

Open day: provare gratis Klab Marignolle, Conti e Proxima B a Prato

Per entrare in questo mondo fatto di benessere scattano gli open day nei centri Klab Conti e Marignolle di Firenze e Proxima B a Prato: da sabato 14 settembre a domenica 22 settembre 2019 è possibile provare gratuitamente per un’intera giornata tutti i principali servizi dei club come i corsi, l’area attrezzi delle palestre, il centro benessere (jacuzzi, bagno turco, hammam, sauna, idrogetto) e le piscine interne ai centri Marignolle e Klab Prato. Per partecipare basta registrarsi online sul sito di Klab (qui il link) e prenotare un giorno di prova in una delle sedi.

