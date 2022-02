Librerie particolari di Firenze (indipendenti e insolite)

Camminando per la città si trovano tanti tesori, tra questi le librerie particolari di Firenze sono sicuramente una tappa a cui non rinunciare. Uno dei simboli dell’editoria che resiste e che continua a vivere, grazie ai lettori più incalliti o a chi si avvicina piano piano alla lettura. Con l’avvicinarsi di Testo, il nuovo salone dedicato all’editoria che racconta come nasce un libro, presentiamo una breve lista di librerie indipendenti, particolari e insolite, che potete trovare a Firenze.

Todo Modo, la libreria-enoteca a Firenze

La libreria-enoteca del quartiere Santa Maria Novella conserva tra i suoi scaffali più di 30.000 titoli fra libri in lingua, illustrati, riviste, classici, una collezione di libri editi da Todo Modo Publishing e molto altro. Todo Modo è una delle librerie più insolite di Firenze in cui ci si può fermare a leggere uno dei tanti libri conservati tra gli scaffali, all’interno della sala di lettura che diventa anche luogo di incontri e concerti.

Nata nel 2013 da un’idea di cinque soci è una tappa fissa per chi ama la lettura e il buon gusto. La libreria Todo Modo si trova in Via dei Fossi 15/R, aperta dal lunedì al sabato con orario 10:00/19:30 e domenica 11:00/19:00. Di recente ha attivato anche una “succursale” in Oltrarno, in via dei Serragli: “Todo Modo di Là” è dedicata a bambini, ragazzi, educatori e agli appassionati, grandi e piccoli, di albi illustrati.

Piccola Farmacia Letteraria, una delle librerie più particolari di Firenze

Se cercate una libreria unica nel suo genere siete nel posto giusto! La Piccola Farmacia Letteraria nasce da un’idea di Elena Molini, dopo la sua esperienza nell’editoria. All’interno di questa insolita libreria, i titoli sono catalogati in base alle emozioni e agli stati d’animo contenuti in essi, accompagnati da un bugiardino con indicazioni e posologia, proprio come una medicina.

Questa insolita libreria di Firenze cambia le regole reinterpretando il suo ruolo di libreria classica, dando più valore a ciò che veramente ci guida nella scelta di un libro, il cuore. Un must da visitare per i lettori più curiosi che vogliono farsi guidare dalle emozioni. La Piccola Farmacia Letteraria si trova in via di Ripoli 7/R.

Libreria On The Road, un viaggio alla scoperta della lettura

Per gli amanti del viaggio, la Libreria On The Road è una tappa obbligatoria. Una libreria particolare con una proposta tutta da scoprire, dalle guide turistiche alla cartografia, dalla narrativa di viaggio all’escursionismo, la scelta è veramente vasta. Il filo conduttore è proprio il viaggio, qui i visitatori possono trovare informazioni utili, ispirazioni e libri con cui sognare mete lontane, senza spostarsi da Firenze.

Una libreria insolita che vive di emozioni, passioni e curiosità per luoghi vicini e distanti. La Libreria On The Road si trova in via Vittorio Emanuele II 32 A/R.

Libreria Curiosa Mente, “l’indipendente” nel cuore di Firenze

La libreria indipendente Curiosa Mente è un paradiso per gli amanti dell’arte. Tra i suoi scaffali vanta titoli unici, anche molto rari, che trattano di arte, fotografia, architettura e molto altro, tra cui anche una vasta scelta di romanzi. All’interno si possono trovare edizioni rare e antiche, tra cui perdersi con la mente e con il cuore, mentre si esplorano i suoi scaffali.

Un’offerta di titoli molto ampia tra cui una selezione per i più piccoli. La libreria indipendente Curiosa Mente si trova in via dei Servi 94/96 R.

Libreria Mucho Mojo di Firenze, tra nuovo e usato

Una delle librerie insolite della città di Firenze è sicuramente la Libreria Mucho Mojo in via Aretina. Con una scelta immensa tra 22.000 titoli, offre una splendida collezione di libri, alcuni di questi acquistabili “a pacchetto”. Un luogo in cui si possono trovare diversi generi, dalla letteratura francese a quella inglese, dai classici d’Oltralpe fino a tornare alla letteratura italiana.

La vasta selezione comprende nuove edizioni e libri usati, un valore aggiunto di questa libreria particolare di Firenze, che continua la tradizione del “non si butta via nulla”. Mucho Mojo acquista libri usati in tutta Italia e si trova in via Aretina 40a.

Libreria Brac, amore per la lettura e per il cibo

Un posto magico in cui l’amore per il cibo si unisce a quello per la lettura, dando vita a un connubio per cui le parole non bastano. Una delle librerie particolari e insolite di Firenze che va a chiudere questa breve lista è La Brac, libreria d’arte contemporanea che accompagna i suoi visitatori tra le pagine dei libri e i piatti del menù.

Alla Brac infatti si possono sia sfogliare i vari titoli, anche indipendenti, che si trovano al suo interno, sia mangiare uno degli ottimi piatti della sua cucina, interamente vegetariana. Fresca di rinnovo, questa libreria ha il potere di far innamorare chiunque la visiti. La libreria Brac si trova in via dei Vagellai 18 r.