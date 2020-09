Maglieria uomo, tutte le novità per l’autunno

È arrivato il momento di iniziare a tirare fuori le maglie. Settembre è anche questo, il mese della ripartenza anche per il guardaroba, e noi “costretti” a rimettere le mani negli scatoloni per riportare nei cassetti gli indumenti un po’ più pesanti. Non solo pantaloni ma anche maglie a maniche lunghe e tessuti che tengono caldo.

La maglieria uomo offre sempre tante possibilità per affrontare la stagione autunnale. Proposte variegate per esigenze e stili diversi, e chi pensa che l’uomo debba vestire sempre allo stesso modo si sbaglia di grosso. Ne è la prova il variegato catalogo proposto da Boggi Milano per la nuova collezione autunno-inverno, con il brand che conferma il suo stile pacato, sobrio e “razionale” senza rinunciare a innovazione e originalità.

Le maglie da uomo, in ogni modello e colore, tutti da sfogliare sullo store online, garantiscono uno stile raffinato e mai banale grazie alla cura dei dettagli, ai materiali di qualità ed uno stile inconfondibile che arricchisce in modo perfetto ogni outfit per i vari momenti della giornata.

Cosa ci aspetta per questo inverno? Tantissimi modelli tra maglie, gilet, polo, lupetti, pullover e cardigan tutti incentrati sui colori di tendenza di questa stagione: blu, grigio e soprattutto il ritrovato beige sabbia.

Il cardigan blu in 100% cotone pima, dalla vestibilità slim, è perfetto per un look ordinato e formale. Chiuso in avanti con bottoni brandizzati Boggi, si distingue per i dettagli che lo qualificano come differente: collo, polsi e fondo a coste e un bordino a contrasto inserito nel collo. Cade divinamente su un pantalone blu, sneakers dello stesso colore e camicia bianca che spezza.

Per le maglie poi c’è solo l’imbarazzo della scelta: dalla versione più elegante a girocollo a quella più informale con scollo a V. Da scegliere in cotone pima o in cashmere. Facilissime da abbinare, accompagnano l’uomo durante tutta la sua giornata, dai momenti di lavoro fino alla sera per un po’ di svago.

Versatile e pratica, la maglia è sportiva ed elegante allo stesso tempo, cambia in base all’accostamento fatto. Quella tortora indossata con jeans grigi scuri e sneakers marroni è da look casual, ma con i pantaloni ed i mocassini marroni acquista una luce più elegante e formale.

Molto apprezzati sono i gilet doppiopetto in maglia. Conferiscono calore e raffinatezza nello stesso tempo. Per un look impeccabile e che si distingue quello color biscotto, in pura lana merino con bottoni in madreperla, è perfetto da accostare a pantaloni beige, camicia bianca, cintura e mocassini marroni.

Informazione pubblicitaria