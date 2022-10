Materiale promozionale: sempre più gettonate le etichette personalizzate

- Pubblicità -

La tendenza alla customizzazione sta spingendo le aziende a ricorrere sempre di più alle etichette personalizzate, uno strumento indispensabile al giorno d’oggi per brandizzare il packaging dei prodotti.

Le etichette adesive sono un articolo economico che offre un ritorno importante in termini di immagine del marchio, per fare branding in modo efficace e sfruttare l’imballaggio dei prodotti per ottimizzare il marketing aziendale.

- Pubblicità -

Le etichette customizzate consentono di rendere unici i prodotti personalizzando la confezione in modo originale, inoltre si tratta di un elemento funzionale in quanto aiuta a chiudere l’imballaggio e rendere subito visibile un’eventuale manomissione.

Indicate per la vendita al dettaglio o il commercio elettronico, le etichette da personalizzare permettono di promuovere il brand in maniera efficace e trasmettere i valori del marchio rafforzando l’identità aziendale.

A chi rivolgersi per la stampa delle etichette personalizzabili?

- Pubblicità -

Per creare materiale grafico customizzato, accattivante e di qualità per la promozione aziendale è possibile utilizzare i servizi di BIZAY, una moderna piattaforma specializzata nelle soluzioni di marketing per le PMI.

In particolare, le etichette personalizzate online sul sito di Bizay vengono realizzate ricorrendo a materiali selezionati e si contraddistinguono per i prezzi competitivi. Il tutto con la possibilità di richiedere la stampa offset, una tecnica che assicura un’elevata qualità grafica, anche per i piccoli ordinativi.

- Pubblicità -

Per quanto riguarda le dimensioni delle etichette, è possibile scegliere tra varie misure, tra cui 50×80 mm, 90×110 mm e 90×130 mm, con differenti tipi di carta disponibili, come l’adesivo in vinile lucido o opaco, oppure nobilitazioni come il vinile oro o argento.

Come personalizzare le etichette dei prodotti in modo ottimale

Personalizzare le etichette adesive dei prodotti permette di brandizzare il packaging, migliorando la notorietà del brand in modo semplice e veloce, senza un investimento considerevole.

Per ottenere un buon risultato bisogna scegliere dei colori adatti al tipo di messaggio da trasmettere, valutando con attenzione il lato emozionale delle cromie per creare una comunicazione visuale efficace e in linea con l’immagine del marchio.

Naturalmente, l’etichetta adesiva deve essere in grado di attirare subito l’attenzione dei consumatori, distinguere il brand dalla concorrenza e incentivare la fidelizzazione dei clienti.

Il materiale dell’etichetta deve essere anche abbinato bene alla confezione, scegliendo texture compatibili per una sensazione touch che non passi inosservata.

Anche la forma dell’etichetta va scelta con attenzione, in base al packaging del prodotto e al tipo di immagine che si vuole trasmettere al pubblico target. Nel complesso, l’etichetta personalizzata deve esprimere al meglio i valori del brand, per esempio trasmettendo autorevolezza nel caso di bottiglie di vino di pregio, oppure suscitando affidabilità e innovazione se i prodotti da vendere sono degli articoli tecnologici.

Le etichette dei prodotti alimentari, invece, devono rispettare le norme specifiche del settore, ad esempio informando i consumatori non solo sul prodotto e l’azienda ma anche sulla data di scadenza o i valori nutrizionali.

Il design dell’etichetta personalizzata deve rispecchiare l’identità aziendale, fornire indicazioni utili e catturare l’attenzione affinché il marchio rimanga impresso nella memoria, risultati che richiedono un design ben studiato o il supporto di professionisti specializzati.

Quanto costa personalizzare le etichette dei prodotti?

Il costo delle etichette personalizzate dipende da molteplici fattori, tra cui le opzioni di stampa, il tipo di customizzazione, il materiale del supporto, le dimensioni e la quantità di pezzi ordinati.

Ad ogni modo, in generale la spesa richiesta è piuttosto contenuta, inoltre con BIZAY è possibile visualizzare sempre il prezzo dell’ordine aggiornato in tempo reale, per trovare la configurazione giusta in base al budget a disposizione, oltre a usufruire del prezzo più vantaggioso garantito.

Per conoscere nel dettaglio il costo delle etichette da personalizzare basta richiedere un preventivo gratuito, valutando le varie soluzioni disponibili per customizzare le etichette dei prodotti e sfruttando questo strumento per migliorare la promozione del brand.