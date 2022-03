Un panino da campioni: all’Hard Rock Cafe il Messi Burger

10 ingredienti diversi in un solo panino per festeggiare i 50 anni della nascita dell’Hard Rock Cafe. Sul menu del locale di Firenze arriva infatti il Messi Burger, un hamburger speciale creato insieme al pallone d’oro argentino e stella del calcio internazionale Lionel Messi.

Gli ingredienti del Messi Burger targato Hard Rock Cafe

Nonostante lo abbia creato un atleta, il Messi Burger non si può di sicuro annoverare tra quei panini da mangiare prima di fare attività fisica. Al contrario è proprio un comfort food: gustoso, rassicurante, esagerato, divertente e ovviamente da mangiare senza coltello e forchetta ma con le mani.

Tra le classiche due fette di pane – tostato, senza sesamo e con la giusta dolcezza che controbilancia il suo contenuto speziato– ci sono infatti due burger di carne di manzo, serviti medio o ben cotti, coperti da due fette di provolone sciolto e accompagnati poi da chorizo alla piastra (un salame piccante da cuocere tipico della Spagna e dell’America Latina), cipolle caramellate che sciolgono in bocca, una salsa piccante e affumicata specialmente creata nelle cucine dell’Hard Rock e infine lattuga romana e pomodori. Per i mangiatori più impavidi c’è anche la possibilità di aggiungere anche un uovo fritto!

La sfida per i più golosi

Il risultato è un panino dall’altezza imponente, composto di dieci ingredienti (dieci come il numero di maglia del calciatore), complicato da mangiare in un unico boccone. Per affrontare le sue dimensioni, Lionel Messi e Hard Rock Cafe hanno infatti pensato di lanciare una sfida: trovare il più coraggioso tra i golosi che sia capace di dare il morso più grande senza la paura di sporcarsi.

Per il challenge “Let’s get Messi”, nato dal gioco di parole tra il cognome del campione e la parola “messy” che significa disordinato in inglese, l’Hard Rock chiede ai suoi clienti di metterci la faccia, in tutti i sensi: chi vuole può farsi un video e condividerlo su Tik Tok mostrando a tutti la propria prodezza senza nascondersi dietro al tovagliolo.

Il Messi Burger e il panino “storico”

Il Messi Burger è in realtà una rivisitazione del Legendary Steak Burger, il primo panino pensato a Londra e venduto da sempre in tutti i Cafe del mondo. Il burger è stato creato per festeggiare i 50 anni del marchio insieme a Lionel Messi che è diventato brand ambassador nel 2021 e fa parte della campagna “Live Greatness” che vuole a tornare alle radici dell’Hard Rock.

Vuole rivivere infatti quel giorno in cui negli anni ’70 i gestori del primo pub di Londra decisero di apporre il logo del pub sulla divisa della squadra di calcio locale per proiettarsi così nella storia. Una storia che guarda anche al futuro, perché il Messi Burger sarà disponibile solo fino al 31 maggio anche nell’Hard Rock Cafe di Firenze, ma si promettono altre sorprese!