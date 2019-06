Il compleanno si fa in due per l’Hard Rock di Firenze: da una parte il locale a pochi passi da piazza della Repubblica spegne 8 candeline, dall’altra la catena internazionale festeggia i 48 anni di attività. E per celebrare questo doppio anniversario viene lanciato un menù tutto nuovo, mentre il 14 giugno un calendario di eventi anima il Cafe fiorentino.

La serata: Burgers & Beats

Gli ospiti possono visitare la mostra “One Legendary Exibition” dedicata alle leggende del rock, organizzata in collaborazione con la Galleria d’arte La Fonderia e la Roccart Gallery di Firenze, e scattare foto ricordo nella speciale Burger Lounge. Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 22.00, performance live dell’italo-canadese Steven Tadros & The Faboulous.

Il menù

Tante le novità sul menù con 20 new entry in tutte le principali portate, dagli antipasti ai milkshake, fino ad arrivare ai dolci. Si tratta dell’innovazione più grande della storia della compagnia. Tra i nuovi piatti debuttano i Boozy Milkshakes e una gamma di Steak burger, con una miscela esclusiva di carne, 100% manzo Black Angus certificato.

Gli 8 anni dell’Hard Rock Cafe di Firenze in numeri

Nei suoi 8 anni di vita Hard Rock Cafe Firenze ha accolto 22.700 studenti e docenti che hanno partecipato al programma di School of Hard Rock e organizzato 735 serate di musica dal vivo con 2 grandi concerti in piazza della Repubblica, Simple Minds nel luglio del 2011 e Iggy Pop and the Stooges nel settembre del 2012. Oltre 50 gli eventi e le iniziative di raccolta fondi in favore di organizzazioni locali, nazionali e internazionale.