I migliori negozi vintage di Firenze dove trovare vestiti d’altri tempi

Il gusto rétro è mai passato di moda? A quanto pare no! Lo stile vintage è sempre in voga e anche a Firenze è possibile trovare numerosi negozi che offrono capi unici e originali, perfetti per soddisfare la propria “vintage mania”, anche a prezzi economici. Non solo shop e boutique, anche i mercatini temporanei sono un’ottima occasione per arricchire il proprio armadio, magari comprando qualche capo di seconda mano. Per i nostalgici di altre epoche, abbiamo realizzato una mappa di cinque negozi a Firenze in pieno stile vintage.

2 negozi di Melrose Vintage a Firenze

Cercate un capo di abbigliamento originale e d’altri tempi? Melrose vintage è il posto dove trovarlo. Il negozio ospita una collezione di vestiti davvero vasta e anche con gli accessori è possibile sbizzarrirsi. Occhiali cravatte, cappelli, borse d’epoca, scarpe e tantissimo altro. I capi sono nuovi: Melrose non compra abiti usati. Anche l’arredamento del negozio è il linea con lo stile d’epoca degli indumenti e questa caratteristica fa di Melrose un luogo nostalgico, un angolo della città dove poter curiosare tra le grucce e gli scaffali per trovare il proprio pezzo unico da indossare.

Melrose Vintage ha due negozi, uno appena fuori dalla stazione di Santa Maria Novella in via Largo Alinari 8 e un altro poco dopo piazza San Lorenzo, in via De’ Ginori 18r. Il primo fa solo orario pomeridiano mentre il secondo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 14 alle 20.

Camicie, giacche e pantaloni? Con Rewind Vintage non si sbaglia

Nostalgici dello stile anni Ottanta? La vetrina di Rewind Vintage non può non catturarvi. Incantato dai mercati napoletani, Matteo sceglie di aprire il proprio negozio a Firenze, città che raccoglie tutte le espressività artistiche, compresa quella della moda. Il negozio si trova in via San Gallo 23, è una boutique piccola ma ben fornita, specialmente per chi si trova a caccia di camicie, giacche e pantaloni. Tra gli accessori, ci sono tanti occhiali e montature ricercate, in pieno stile vintage.

Rewind è aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:30, a eccezione della domenica. Sabato 22 ottobre c’è in programma un evento speciale, un vintage party con il 50% di sconto su tutti i capi, in collaborazione con Sit’in Breakfast, il bar accanto al negozio che dalle ore 18 propone un aperitivo con dj set.

Tra i negozi Desii di Firenze, c’è quello rigorosamente vintage

Il vintage è un evergreen e la famiglia Desii lo capì nel lontano 1947, quando il nonno Umberto aprì il primo negozio in Borgo San Lorenzo. Oggi, a Firenze ci sono tre punti vendita e quello in via dei Conti 17 è esclusivamente dedicato all’abbigliamento d’epoca. Aperto nel 2008, Desii Vintage offre abiti e calzature di seconda mano che portano la firma di vecchi e nuovi marchi di qualità. Dallo stile casual allo streetwear, ogni pezzo è di forte tendenza. Il negozio è aperto dal martedì al sabato in orario 10:30-19:30, lunedì dalle 11:30 e domenica dalle 14:30.

Incontrare il vintage per caso: Charity shop Croce Rossa

Charity Shop è un piccolo negozio gestito dalla Croce Rossa Italiana, i capi di abbigliamento e gli oggetti provengono da stock e donazioni, per questo motivo non ci sono prezzi. I clienti scelgono la propria offerta libera da devolvere alla CRI per sostenere le attività svolte sul territorio. Non è un negozio vintage a tutti gli effetti, piuttosto un grande armadio della città dove è possibile trovare un po’ di tutto, compreso qualche capo ricercato e nostalgico d’altri tempi. Il negozio di trova in Borgo San Frediano 28r ed è aperto tutte le mattine dalle 10 alle 12:30, tranne la domenica.

Mercatini e fiere: i negozi ‘temporanei’ del vintage a Firenze

Il circuito dell’abbigliamento vintage si attiva spesso per i classici mercatini, organizzati dalla mattina alla sera o per un periodo più lungo in occasione di fiere ed eventi. Alcuni dei più frequenti (e frequentati!) a Firenze sono Only Usato, solitamente ospitato al Conventino Caffè Letterario, Pimp My Vintage (il prossimo è previsto per il 13 novembre allo Student Hotel) e il Visarno Market presso l’Ippodromo. Seguite le pagine social per non perderli.